最近和好友梅相約去商城逛街，打算一起享受優哉游哉的下午。吃完午餐後，我發現我剛才買的兩盆蘭花不是很理想，想要去挑選含苞待放的，為了節省時間，我去換花然後付錢，梅去上廁所。我們在門口會合，準備前往同一商場中另外一家咖啡 屋喝下午茶，到了咖啡屋門口，她掏她的包包，發現錢包找不到了，這下子喝下午茶的興致蕩然無存，立刻返回剛才的店鋪尋找，包括吃午餐的桌子，問了那個服務員，又到廁所去找，都毫無蹤跡。

她的錢包中有信用卡 、駕照 、現金數百元，我們立刻趕去信用卡公司去報告遺失，上網申報駕駛執照作廢，希望盡早止血。幾分鐘以後，信用卡公司打電話給她，說已經有人使用她的信用卡去三個商店買了上千元的物品，這個小偷動作真快，信用卡公司當然拒付，小偷得到商品揚長而去，無影無蹤，倒楣的是那些商店了。

記得許多年前，女兒剛剛大學畢業，在紐約市上班，有一次和朋友去餐館，那天餐館很擁擠，她把包包放在旁邊一個空椅上，與朋友同時偏頭向另一個方向跟侍者點菜，說時遲那時快，點完菜轉頭一看，包包已經不翼而飛了，幾乎所有家當都在裡面。偷她包包的人，以她的名義貸款做生意，女兒固定要去警察局報到，她花了好幾年的時間去澄清自己的「本尊身分」，真是後患無窮。

我告訴女兒，無論何時何地都要把包包緊貼著自己，她說那樣像個老太太，太不酷了，我心想，妳為了耍酷，付出慘痛的代價，經歷這麼多麻煩，值得嗎？如今她是個成熟能幹的職業婦女，相信對於這段往事有不同的看法。

我自己年輕時在台灣還是大學生，有一次在台北車站掉了錢包，窮小子一個，沒什麼現金，那個時候也沒有信用卡，只有身分證和一張嶄新的公共汽車票，為此難過心疼許久，隔一陣居然收到某位好心人郵寄還給我身分證和那張公車票。

有一次我去商店買東西，看到減價品趨之若鶩，專心一志的精挑細選，進出試衣間，等到要付帳時才警覺包包不在了，還好當時客人不多，我的包安靜地躺在一堆物品之中，等待主人的召喚，有驚無險。

我並不是每次都那麼幸運，在台灣搭捷運時，先是站立擠在人群之中，接著有了座位就坐下來，低頭一看，嚇一大跳，我把比較貴重的皮包放在一個大布包裡面，大布包被劃開一個大口，裡面的包包不見了，真是道高一尺魔高一丈。還有一次，我從辦公室去對面走兩步路的廁所小解，心想兩分鐘就回來，懶得鎖門，回到辦公室一看，存有支票現金的抽屜敞開，裡面財物當然消失，顯然大樓內有宵小之人伺機而動。

我也有幾次撿到別人遺失的包包。有次開車在鄉間小路，看到路上有個東西，停下車一瞧，是個女人的包包，我站在原地等了大約十五分鐘，一個摩托騎士載著一位女士來到，神色慌張東看西看，得知我在等著歸還給他們，他們鬆了一口氣，對我千謝萬謝。又有次在商場裡逛街，坐下來休息時看到一個包，人來人往熙熙攘攘，不知道誰是失主，於是交給商場的保安辦事處。

「路不拾遺，夜不閉戶」是理想的大同世界，人們不自私自利，為別人設身處地的著想，大家過著太平安心的日子，多好！可惜事與願違，整個社會不是那麼安寧平和，盜賊就在身邊，處處提防為妙。