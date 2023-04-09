我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

緊盯隨身包

清風徐來

最近和好友梅相約去商城逛街，打算一起享受優哉游哉的下午。吃完午餐後，我發現我剛才買的兩盆蘭花不是很理想，想要去挑選含苞待放的，為了節省時間，我去換花然後付錢，梅去上廁所。我們在門口會合，準備前往同一商場中另外一家咖啡屋喝下午茶，到了咖啡屋門口，她掏她的包包，發現錢包找不到了，這下子喝下午茶的興致蕩然無存，立刻返回剛才的店鋪尋找，包括吃午餐的桌子，問了那個服務員，又到廁所去找，都毫無蹤跡。

她的錢包中有信用卡駕照、現金數百元，我們立刻趕去信用卡公司去報告遺失，上網申報駕駛執照作廢，希望盡早止血。幾分鐘以後，信用卡公司打電話給她，說已經有人使用她的信用卡去三個商店買了上千元的物品，這個小偷動作真快，信用卡公司當然拒付，小偷得到商品揚長而去，無影無蹤，倒楣的是那些商店了。

記得許多年前，女兒剛剛大學畢業，在紐約市上班，有一次和朋友去餐館，那天餐館很擁擠，她把包包放在旁邊一個空椅上，與朋友同時偏頭向另一個方向跟侍者點菜，說時遲那時快，點完菜轉頭一看，包包已經不翼而飛了，幾乎所有家當都在裡面。偷她包包的人，以她的名義貸款做生意，女兒固定要去警察局報到，她花了好幾年的時間去澄清自己的「本尊身分」，真是後患無窮。

我告訴女兒，無論何時何地都要把包包緊貼著自己，她說那樣像個老太太，太不酷了，我心想，妳為了耍酷，付出慘痛的代價，經歷這麼多麻煩，值得嗎？如今她是個成熟能幹的職業婦女，相信對於這段往事有不同的看法。

我自己年輕時在台灣還是大學生，有一次在台北車站掉了錢包，窮小子一個，沒什麼現金，那個時候也沒有信用卡，只有身分證和一張嶄新的公共汽車票，為此難過心疼許久，隔一陣居然收到某位好心人郵寄還給我身分證和那張公車票。

有一次我去商店買東西，看到減價品趨之若鶩，專心一志的精挑細選，進出試衣間，等到要付帳時才警覺包包不在了，還好當時客人不多，我的包安靜地躺在一堆物品之中，等待主人的召喚，有驚無險。

我並不是每次都那麼幸運，在台灣搭捷運時，先是站立擠在人群之中，接著有了座位就坐下來，低頭一看，嚇一大跳，我把比較貴重的皮包放在一個大布包裡面，大布包被劃開一個大口，裡面的包包不見了，真是道高一尺魔高一丈。還有一次，我從辦公室去對面走兩步路的廁所小解，心想兩分鐘就回來，懶得鎖門，回到辦公室一看，存有支票現金的抽屜敞開，裡面財物當然消失，顯然大樓內有宵小之人伺機而動。

我也有幾次撿到別人遺失的包包。有次開車在鄉間小路，看到路上有個東西，停下車一瞧，是個女人的包包，我站在原地等了大約十五分鐘，一個摩托騎士載著一位女士來到，神色慌張東看西看，得知我在等著歸還給他們，他們鬆了一口氣，對我千謝萬謝。又有次在商場裡逛街，坐下來休息時看到一個包，人來人往熙熙攘攘，不知道誰是失主，於是交給商場的保安辦事處。

「路不拾遺，夜不閉戶」是理想的大同世界，人們不自私自利，為別人設身處地的著想，大家過著太平安心的日子，多好！可惜事與願違，整個社會不是那麼安寧平和，盜賊就在身邊，處處提防為妙。

信用卡 咖啡 駕照

上一則

蘇富比亞洲50周年春拍 張大千屏風領銜創佳績

下一則

當我討論夢……

延伸閱讀

Apple 推出 先買後付服務

Apple 推出 先買後付服務
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具
德州公安廳坦承 遭犯罪集團騙走亞裔駕照 受害達4800人

德州公安廳坦承 遭犯罪集團騙走亞裔駕照 受害達4800人

熱門新聞

坂本龍一曾到台灣宣傳。圖／威視提供

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

2023-04-02 09:08
陳佳蕙∕圖

婦道之事

2023-04-02 02:02
攀附垂掛於樹上的松蘿，與樹是共生關係。（劉崇鳳．圖片提供）

最難是連理（上）

2023-04-03 02:02

愛搬家的美國人

2023-04-02 02:01

大大老闆破產了

2023-04-06 02:00

凌晨驚鴻

2023-04-03 02:01

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」