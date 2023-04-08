我成長的過程中，偶爾會聽到婆婆虐待媳婦、或者媳婦不孝婆婆之事，聽後常令人有不寒而慄的感覺，原來，婚姻不完全是年輕人兩情相悅就可以的，背後還隱藏著一些難以預料的場景。

曾有一位朋友嫁到夫家以後，因是長媳，婆婆已退居幕後，她每日必須辛苦準備三餐。進餐時，家中祖孫三代，男眾先食；女生後食，等她上桌只剩殘羹剩飯，飯後殘局無人幫忙收拾，小姑、小叔各忙其事，在身心難以煎熬之下，最後選擇離婚。

如今時代已不同，年輕人離家創業，三代同堂的機會已經少見，東西文化各有異，婆媳相處之道也就各有其方。

林芝是我在台好友，個性溫婉真誠，一生勤儉持家養兒育女，家中空巢後，仍然維持得一塵不染，兒子、媳婦經常應邀出國參加國際會議，只要一通求助電話打來，她立刻束裝北上，幫忙照顧兩個年幼孫子，除了為他們準備三餐、送他們上下學之外；居住期間把家中裡外打掃整理得乾淨舒適，讓國外歸來的兒子媳婦可以好好休息，無後顧之憂。

她不干涉兒子媳婦家中的私事，除非他們自願徵詢她的看法，她也會分享個人的經驗之談。媳婦深深感受到她溫馨的慈愛，兩人間誠摯之情如同母女。有一天，她媳婦私下告訴我，她何其有幸，能擁有這麼一位天使 婆婆。

月前在一個聚會談話中，新認識的友人凱琳告訴我們，她如何在西方價值觀念中處理婆媳問題。由於兒媳是巴西 人，她很少去打擾兒子的家庭，一旦去了，見到髒亂或不順眼之事均視若無睹，私人之事更是不聞不問，尊重對方而少管閒事，以減少彼此心理及文化上的隔閡和矛盾。

兒子家境很好，每周皆有專人來打掃清潔，日子到底是他們要過的，他們適意就好，旁人無置喙的餘地。對於兩個活潑時髦的混血孫女，她更是以西方誇讚的方式噓寒問暖，與她們打成一片，藉此增進彼此之間的感情，完全不以長輩自居，所以兩代之間和樂融融。有一次她媳婦在家中大型宴會上，歡暢地擁著她向眾人稱揚她是最棒的婆婆。

婆媳相處之道，一般而言，東方以長輩的慈愛真心來對待；西方則以保持距離相互尊重來處之，基本上都源於愛，若要不產生兩代之間的衝突，則要視自己所處的文化環境來衡量該如何面對，尤其出生在國外的下一代，他們心中多半已經存在了西方的價值觀。

我等該如何圓融地處理婆媳關係，遊走於東方優良傳統思想和西方無拘束的價值觀之間，的確是需要一些智慧方能擁有雙贏的局面。