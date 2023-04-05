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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

綠菜花

葉宗貞

■葉宗貞

綠菜花又叫做西蘭花，也叫花椰菜。一月份時，朋友Paul送了一些綠菜花苗，小小的苗先種在小盆裡，看著它慢慢地長出四片葉子，接著長高一些葉子變大一點，開始移植到土地上，沒多久小園地裡就一片綠油油的，綠菜葉長高不少實在歡喜。

很少下雨的加州今年的二、三月裡雨水特多，所有植物都沐浴在陽光與水中植物長的特別好，我的綠菜花也抽高許多，大片葉子裡就是看不到綠菜出來有點失望，電話問朋友為什麼沒看到菜花呢？朋友要我耐心等待總有一天會等到的。

有天早上巡視園地，看到兩片葉子的中間有那麼一點點的東西，不知是花蕾還是又發新芽，過一陣子終於冒出小小的綠菜花蕾出來，盼著它長大可以成為我飯桌上的一道美食。就這樣盼呀盼，細細長長的綠菜花蕾就一直往上長，越來越高也稀稀疏疏，還是那麼細長，其中一、二株綠色的小蕾開始有點變黃色的，正在納悶怎麼回事，跟我想像中的綠菜不一樣？

平日在超市買的綠菜花都是根粗，而且密密麻麻的花蕾整整的一大棵，自己種的怎麼那麼細小風吹過來都會搖擺著，還是等著再大點看看吧！日復一日，那一粒粒細長的花蕾開滿黃花還真美，看不到結實纍纍的綠菜，肥大的葉子變成我的盤中食，再電話詢問朋友細節，該撒的肥料都撒了問題出在哪裡？

朋友說不要把葉子剪掉，綠菜花蕾會從梗莖與葉的中間長出的，過一段時間看到小綠菜冒出來了，頂端的花蕾是越長越大越茂盛，花開直須折，莫等花謝空歡喜，剪下來的花插在花瓶裡增添院裡的春色，照片送給其他朋友看，都好奇從沒看過綠菜蕾的花是如此的美，拿來做花藝設計也是不錯的選擇。

喜歡種蔬菜的我，對綠菜花也是偏愛，因深綠色菜葉富含代謝糖和脂質，對預防骨質疏鬆有益，它提供大量的鈣、鉀、鎂、維他命K、胡蘿蔔素、葉黃素等，還能消除浮腫，炒一盤綠色蔬菜，所有營養價值都有了，進化身體的健康。如今綠菜還是細梗細蕾小小的綠菜，多株收集起來還是可以炒到一小盤菜，不過要很有耐心等待結果才行，等不及的時候還是去超市買回來比較快。

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