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竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

學報稅

海風

又到報稅季節，曾經怕報稅，麻煩且費時間，不懂繳稅法規，必須參照報稅指南一步步填寫稅表，有時候指南看了三、五遍，仍不得要領。近年來，報稅容易多了，有了報稅軟件，不必動腦筋搞清楚稅務的來龍去脈，填入信息，稅表便完成了。

用了幾年報稅軟件，竟漸漸嫌操作太過簡單，不過癮，白白浪費了「鍛鍊大腦」的良機，於是又回到自己動手填寫稅表，當然不再用紙筆，而是在電腦上把數字打入空白稅表，再仔細計算。每每做完，像是完成了一次解題遊戲，如此捨近求遠除了喜歡動腦，還有另一個原因。

四十年前來美讀研，不久拿到了大學給我的第一張薪資支票，副聯上標明扣除的聯邦稅、州稅、社會安全金等，名目繁多，看得我一頭霧水。來美國前，我在中國大學任教，到了每月發薪日，去財務科領取薪水，從無扣稅一說。

拿到幾張支票後，轉眼該報稅了，不知如何應對，惶惶然請教同學，得到的回答雜亂無章。有的說學生上學期間在校兼職，收入極為有限，無需報稅；有的建議去問會計師，可當年的低微收入僅夠應付生活，哪請得起會計師？ 幸虧有人告訴我，公共圖書館和郵局備有填寫稅表的指南，取回家仔細閱讀後，發現報稅對僅有工資收入的納稅人來說並不複雜。按照指南案例，依樣畫葫蘆，完成了有生以來的第一次報稅。稅表寄出幾個星期後，居然收到稅務局退回來的稅金，令我喜出望外。

畢業後成家立業，收入比學生時代複雜，除了固定職業的薪水，多了不同理財產品的收入，時而還有稿費、兼職和短期合同的額外收入，之後因貸款買了住房和出租房，要填寫的稅表更多了。為了申報準確，每逢報稅，需要花費不少時間細讀報稅指南，那時沒有網路，每年打電話給稅務局，要求寄一本收入稅指南，這本指南總是用螞蟻般大小的字體，密密麻麻印了一百多頁。讀了幾年之後，不再懼怕報稅，但似乎仍未悟透其中的法規和細節。

一日注意到報上的招生廣告，一家門店遍布全美各地的報稅公司，設有「收入稅課程」，詳細介紹如何申報各種收入、資產、扣除、折舊等，這不正是我需要的嗎？ 當下報名去修課。課程很實用，授課老師均為該公司資深雇員，大致講解了法規後，用大量個案來說明報稅的細節，從而讓我較為全面、清晰了解如何申報收入稅。

課程結束要通過考試才能拿到結業證書，及格線為七十分，我得了滿分。公司培訓主管建議，報稅季節可以來公司兼職，就此得知，該公司只在報稅季節營業，除管理層外，雇員多為季節工，工作時間相當靈活。剛學的知識能立即付諸實踐，在實踐中得到檢驗，何樂不為？ 我欣然接受了主管建議，常在晚上和周末去兼職。一個報稅季節下來，接待了幾十位客戶，做稅表得心應手了；輪到自家報稅，更是自信滿滿。通過工作，也認識到平日記帳、整理憑證的重要，逐漸養成了良好的簿記習慣。「會者不難，難者不會」，雖早已辭去兼職，但報稅知識讓我至今受益匪淺。

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