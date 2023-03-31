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科孚島上的親王與公主

孟悟
科孚島上的親王與公主。(圖：作者提供)
科孚島上的親王與公主。(圖：作者提供)

希臘最美海島的排名中，聖托里尼島永遠位居榜首，科孚島（Corfu）呢？雖然能擠進排行榜的前十，但是名氣遠不如聖托里尼。聖托里尼有全世界最美的日落，有希臘的經典顏色：明媚耀眼的白和夢幻一般的藍，蜿蜒曲折的小巷子裡，一棟一棟藍窗白牆的房子，房子的陽台上開滿了燦艷的花朵。

科孚島呢？島上的色彩鮮有希臘的藍與白，建築多姿多彩，或紅牆粉頂，或黃屋灰簷，有時候看著像西班牙，有時候又恍然到了義大利。我是後來才知道，科孚島曾先後被羅馬帝國和威尼斯共和國統治過，被稱之為「威尼斯的門戶」，難怪有那麼濃重的義大利影子。

常言說得好：「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。」科孚島上也出了好幾個名人，英國女王伊麗莎白的丈夫菲利普親王在島上出生，他出生的地方是一座典雅大氣的別墅，別墅面朝愛奧尼亞海，房子名是Mon Repos，如今已經成了一座博物館。菲利普親王的母親在別墅裡的一張餐桌上生了他，而他只在這裡生活了一年。菲利普的父親曾是希臘國王，但是因為希臘和土耳其的戰爭，而被迫放棄了王位，全家不得不離開科孚島。Mon Repos這棟華麗別墅雖然對公眾開放，但希臘皇室擁有所屬權。

說了菲利普親王，再說茜茜公主，公主當年常去科孚島度假，在島上有一棟雪白精美的行宮，如今遊客如織。行宮三層樓，房牆有靈動的浮雕，四周林深樹密，能看見高大挺拔的柏樹，也有搖曳多姿的棕櫚樹。遠遠望過去，庭院小巧玲瓏，華麗典雅。我因為趕時間想去拍海邊的城堡，沒有進門參觀，參觀過的朋友告訴我，行宮內有一百二十八個房間，室內美輪美奐、金碧輝煌，我說確實遺憾，但是沒有關係，我去過維也納的美泉宮，那是公主的正宮。美泉宮宏大瑰麗，不是小小的行宮可以比的。朋友說，正宮再奢華，不過是建在內陸，行宮面朝大海，而且是美若碧玉、清亮透明的愛奧尼亞海。聽了她的話，我心有戚戚焉。

愛奧尼亞海位於希臘和義大利之間，在遠古時期被稱為紫羅蘭海，可見海水顏色的斑斕動人。

我喜歡面朝大海的房子，水能為世間之物添一分靈氣。我想起加州的赫斯特城堡（Hearst castle )，新英格蘭的聽濤山莊（The Breakers），無不是依山傍海，氣勢恢宏。大海包羅萬象，能納百川千水，也可以治癒創傷，帶走憂鬱情緒。

茜茜公主當年在科孚島上修建行宮，也是為了治癒心靈悲傷。在住進行宮的前一年，她失去了兒子，緊接著年幼的女兒也沒了；至於他兒子的死因，直到現在也沒有披露（坊間傳說是自殺）。茜茜公主那時已貴為奧匈帝國的皇后，但依然得承受常人的喪子之痛，白髮人送黑髮人的悲傷和絕望。當她獨坐在行宮的房間，遠望愛奧尼亞海的碧水與長空，或許遙想無限，感慨人世間的悲歡離合，無可奈何。

科孚島歷史悠久，古蹟眾多，被聯合國指定為世界文化遺產。我是坐郵輪去的，很遺憾只待了一天，錯失了太多的風景，只能期待未來還有遠行的假期。

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