早春二月，我們從大雪紛飛的波士頓 來到春光明媚的聖地牙哥 。一進入聖地牙哥，到處都有挺拔的棕櫚樹，在加州 的藍天白雲下，襯托著淺色為主體的高樓，顯得分外秀麗。

在聖地牙哥，無論在海邊、公園裡、住宅前，都能看到鮮艷秀麗的「拱門花」，這是什麼花啊？仔細看，原來是蘆薈花。

蘆薈花的花瓣很稀疏，一朵花的花瓣屈指可數，花瓣顏色很漂亮，從翠綠色漸變到橘紅色，花蕊也是由翠綠色漸變到橘紅色，頂端是淡淡的黃色。蘆薈花的花莖只有中指那麼粗，蜜蜂只要一站在上面，它就搖搖欲墜。蘆薈花的花莖與蘆薈葉的中間相連，由於聖地牙哥的蘆薈花長得太高了，有的高達幾米，花莖支撐不了，只能彎下來，形成一個小拱門。高的有一米以上，小的也超過半米，寶寶們在拱門中穿來穿去，玩得如此興奮。一陣風吹來，蘆薈花隨風擺動，就像一位舞者跳著美妙的舞蹈，真是可愛。如此漂亮優雅的蘆薈花「拱門」，我們第一次看到，真是聖地牙哥一道特有的風景。

蘆薈必須在溫度、濕度和光線都適宜的情況下才會開花，而且必須三年以上的蘆薈才會開花，花期最長四個月，一年只開一次。蘆薈開花很少見，古詩中曾有「淺薄月季頻出鏡，純情蘆薈慎開花」的描述。在民間，蘆薈開花被認為是一個好兆頭，就像是鐵樹開花一般，因為蘆薈本來就不像是玫瑰花、牡丹花之類的植物花卉，開花是一件很難得的事情，需要在天時地利人和的情況下才得以實現。

蘆薈是觀賞植物，因它有抗輻射、吸收二氧化碳、淨化空氣、美化室內環境等優點，是非常受歡迎的盆栽多肉植物，還能拿來食用，葉子裡面的凝膠可以用來治療輕度的燒傷和燙傷，也能用來去疤。

我們家也種植過蘆薈，但沒見過開花，也不知道蘆薈會開花，更不知道蘆薈花開得如此之長、之美。蘆薈花在春日陽光照耀下，顯得分外嬌艷，黃燦燦的花朵讓人心曠神怡，將春天的氛圍瞬間拉滿。

蘆薈的葉片裡面含有豐富的蘆薈汁，晶瑩剔透。蘆薈的花語是自重自愛、不受干擾，寓意著始終堅持自己的事情，因為它的生命力很頑強，沒有明艷的外表，看起來平凡，不容易受到人們的關注，很長時間不去照料也依然頑強生長，還能在惡劣的環境中堅持下去，不受到外界干擾；肉質葉片非常純潔無瑕，如同翡翠玉一樣，所以才有這樣的花語。蘆薈花還有一個花語是自尊又自卑的愛，像是一個人總是背負著包袱，無法放開心思去愛。

從蘆薈花拱門裡走過的人，會像蘆薈花那樣，潔身自愛，生命力頑強。因此，在離開聖地牙哥前，我們帶著寶寶們穿過蘆薈花拱門後再去機場。