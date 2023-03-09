媳婦的初中好友在紐約皇后區 舉行婚禮，她是伴娘之一，她和小兒子都應邀參加。兒子打電話來請我們到紐約幫忙照顧兩個小孫子，我們當然一口答應。一來是因為疫情 關係，我們好久沒和孫輩見面了；二來是我們也想藉機會重遊紐約。

我在紐約讀研究所時，曾在這顆大蘋果住了十年。不過那時候只是宿舍、實驗室兩點一線來回，對紐約了解不多，印象中，紐約是一個鋼筋水泥堆砌起來的叢林。

畢業後，我們搬離紐約也已四十餘年，雖是舊地重遊，但是很多地方都沒什麼印象。從林肯隧道（Lincoln Tunnel）出來後，那耀眼的霓虹燈， 給人一種喧譁的感覺。

路上的行人都是行色匆匆地趕路，一座座摩天大樓顯得那麼冰冷，給人一種壓迫感。怪不得紐約客給人的印象總是冷冰冰的，看看他們居住環境就知道了，很慶幸自己沒有長住紐約。

我們下榻在新娘預定的旅館 ，和孫輩的房間有門相通，方便就近照應。白天兒子陪著我們，帶他們到社區公園玩、吃中飯，下午才去參加彩排及婚禮。老伴和我則照顧他們吃晚飯、念書、哄他們睡覺。小傢伙們在家都習慣光著腳丫子在屋裡玩，到了旅館也照樣不穿鞋。旅館的地毯可沒他們家裡地板乾淨，兩個孫輩腳底板可真沒法上床，帶著他倆在浴缸裡把腳洗乾淨，他們覺得很新奇，洗得可開心了。

晚餐時想吃炸醬麵，到中餐館訂了外賣，替小傢伙們點了麥當勞。孫女看到我吃麵條說也想吃，我說「等我把炸醬和麵拌好了，會給妳一些。

誰知她說不要醬，只要吃白的麵條。他們在家吃通心粉，媳婦通常是把通心粉煮熟了就給他們吃，不加任何佐料。我只好把還沒沾到炸醬的白麵條，撈出來給她吃。她也吃得津津有味，真是服了她。

他倆睡覺前都有讓媳婦念書的習慣。他們帶來的書都讀過一遍了，不肯好好聽我念，當然也可能是因為我的讀音不是很標準。

一籌莫展之際，老伴出主意要我給他們講故事。這下只好搜腸刮肚，拚命想以前小時候讀過或聽過的故事。

我從盤古開天開始，講了女媧補天、嫦娥奔月、孫悟空大鬧天宮以及司馬光破缸救人等故事講了一遍，他們才肯睡覺。老伴是希望通過說故事，讓他們多少接觸一些中華文化，真是用心良苦。

歡樂的時光總是過得很快，一轉眼就到了星期天，該回家了。這兩天當中，孫兒倆爺爺奶奶叫得可親熱了，真捨不得跟他們分開。可是他們得回學校上課，兒子和媳婦都得回實驗室，只得告別他們，開車回馬里蘭，期待下次再見。