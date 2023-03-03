十六歲的生日。(圖片提供/憶湘)

時光飛逝，實在不是一句老生常談，而是生活中切實的寫照。今天兒子滿十六歲了，回想當年他七歲時，我曾投稿世界日報「你是狗尾巴」，分享當年美國老師和全班介紹農曆新年的趣事。當時老師想為每個小朋友找出生肖，兒子因為出生在狗年年尾，老師只看西曆，便堅持一月底出生的他是屬豬的，後來我寫電子郵件給老師，解釋了農曆與西曆的不同，老師終於了解，並向全班說明清楚。怎麼一眨眼，九年就過去了？

高中生的生活，總有忙不完的考試與作業，兒子表明不想辦生日派對，我們便打算簡單低調慶祝他十六歲生日。結果晚間六點多門鈴響了，原來是住附近的好友帶著她的小女兒，特地登門送上自己做的鹹酥雞、酸辣湯和珍珠奶茶，給我兒慶生。

不止如此，他們另外捎來一個大袋子，裡頭是寫滿祝福的卡片和她大女兒畫的兩幅畫。一幅是兒子的肖像畫，另一幅是按照一張舊照片，鉛筆素描兒子拿著奶瓶餵妹妹喝奶的情景。兩幅畫的神韻實在是太生動了，想到為這兩幅畫投入的時間，我的內心充滿感動。

好友一家與我們相識十三年，最初認識是在波士頓 ，後來他們先搬到西雅圖，隔年換我們搬到北加 。本以為就此只能隔州聯絡，沒想到一年半前好友告訴我，她先生在北加找到工作，即將搬來灣區 ，而且工作地點就在我家附近。更有緣的是，他們最後找到的房子，竟在離我家不遠處，我們兩家比從前在波士頓住的更近了。

兩家孩子從小就是玩伴，本以為數年不見，應該會生疏，卻沒想到感情變得更好，彷彿從來沒分開過。每每提及，我和好友都深切地同意，緣分這種事，真的是太神奇了。

晚餐時間，我們吃著老公特地買回來的壽司，以及好友送來的美食與飲料，餐桌旁擺著那兩幅畫。雖然我們的家人都遠在台北，孩子的生日無法與其他家人共度，但何其有幸，我們能領受身邊好友像家人般的情誼，在每個重要日子裡都備受關照。

我們一家就這樣在溫馨愉悅的氣氛中，度過兒子十六歲的第一天。