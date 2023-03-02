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自製北京小吃

顧華

疫情肆虐已經三年，由於年過花甲，恢復上班後每周工作僅二十小時。前半輩子生活在北京，十分懷念當年的北京小吃，在洛杉磯的中餐館比比皆是，但沒有北京小吃，於是就照著油管（YouTube）學著作，喚起童年記憶。

首先試做「驢打滾兒」，那是用糯米粉捲著紅豆沙再滾上豆麵。做之前我汲取每個視頻的經驗，先做紅豆沙。

紅豆煮爛後有兩種方法做成豆沙：一是專業廚師的洗豆沙，較複雜；另一種是家庭製作法，用粉碎機把泡軟煮爛的紅豆打成漿，再加上糖油炒成豆沙。

我嚴格按照視頻的要求，一步一步地耐心製作，炒完涼涼之後，嘗一下口感很滿意。

接著做糯米麵團。糯米粉加水，澱粉和油混勻後蒸三十分鐘出鍋後放涼。在韓國店買的烤熟黃豆麵，將糯米麵展開到三毫米厚，均勻塗抹一層紅豆沙，捲成乾麵棍粗細的長捲，然後將長捲像驢打滾一樣滾在豆麵上，再切成寸長的段，就可以上桌了。糯米糰軟糯，紅豆沙甜潤，黃豆麵烤香，各種食材完美組合。

下一次試做艾窩窩，這是一種老北京的「宮廷小吃」，餡料是乾果為主，有花生、核桃、榛子，用乾麵棍壓成小顆粒，加入一些青紅絲和白糖混勻即可。我們更喜歡黑芝麻、甜芋頭和紅豆沙餡，所以準備了幾種餡料。

艾窩窩的外皮是用糯米做的，糯米泡冷水二十四小時，上籠屜蒸熟，同時蒸一小碗麵粉當薄面用。糯米蒸熟後，加入開水，再用擀麵棍用力杵搗攪動黏黏的米糰。一直杵到糯米上勁拉黏，類似年糕，接著把糯米糰揉成圓片，包入餡料成乒乓球大小即可。

北京小吃灌腸是有歷史淵源的，雖然名稱都有「腸」，但現代吃的灌腸和香腸、臘腸、粉腸有本質的區別，沒有肉，是澱粉做的。我第一次按照油管試做失敗了，因為熬澱粉時水加太多，粉漿太稀，沒有成功。

再試時，把一半澱粉加水調勻，加熱熬成澱粉糊，再加入另一半乾澱粉用電動和麵機攪拌，把乾澱粉全部揉進去成糰，上籠屜蒸三十分鐘就可以了。吃的時候要切成滾刀塊，用平鍋在油裡煎一下，沾著蒜泥汁吃。

灌腸吃起來是外焦裡嫩，口感脆軟，蒜汁鹹香，還是兒時的味道。

北京 餡料 核桃

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