兒子們帶著奶奶「瘋」

七十八歲的奶奶從中國雲南來到美國探親，她平時在家都說雲南話，我和先生聽她講話沒有問題，可四個美國長大的孩子都聽不太懂，幾乎都要靠「猜」。

聖誕節 先生的弟弟和弟媳也來到了美國，我們九口人去聖地牙哥 旅遊，兩輛車，四個兒子一車，我們五個大人一車。奶奶當然願意搭我們的車，因為她和孩子們交流不太順暢，坐那麼長時間的車，一定會很無聊。

但從聖地牙哥動物園 出來，因為我們要去見一個老朋友，奶奶就坐上孩子的車走了。結果那一路，我們四個大人心裡嘀咕：孩子和奶奶語言不通，這幾個小時，奶奶肯定挺煎熬。

結果出乎我們的意料，因為沒有大人在身邊，四個孩子反而覺得照顧好奶奶是他們的責任了。他們分別和奶奶聊天，問奶奶最喜歡幹什麼、學奶奶說雲南話、逗奶奶開心。

我們前一天剛好玩了「密室逃脫」的遊戲，很刺激。他們知道奶奶很喜歡這個遊戲後，馬上打電話訂位， 帶著奶奶又去玩了一次。

「密室逃脫」 英文叫「Trapped！Escape Room」，把參與者關到密室裡，裡面有暗道、密碼、鑰匙、迷宮、謎語等。鑰匙可能藏著抽屜裡，抽屜要破解密碼才能打開；密碼可能藏在謎語裡，層層關卡，一環套一環，沒有任何說明，完全靠大家集思廣益。遊戲必須要在六十分鐘之內破解，才能從密室裡逃出來。

奶奶七十八歲了，完全聽不懂英文，但玩「密室逃脫」時卻很有感覺，可以根據線索出主意。幾個孩子為了讓奶奶高興，帶著奶奶一起猜啊、想啊，互相碰出火花，最後剩四分鐘的情況下逃離密室，真的是讓奶奶過了一把遊戲癮。

晚飯後他們回到賓館，在房間教奶奶跳舞，有當教練的、有錄影的，還把給奶奶跳舞的視頻傳到家庭群裡，奶奶被四個孫子逗得哈哈大笑，高興地不得了。

這件事給我的震撼挺大的，我們常常從自己的角度思考問題，覺得孩子們這方面不行、不放心他們，也不給他們機會。其實只要放開了，把奶奶交給他們，他們反而責任感來了。

他們和奶奶在一起的這幾個小時，把奶奶照顧得更好。奶奶和我們在一起，我們幾個大人不會做什麼「出格」的事，大不了就是陪奶奶聊天吃飯而已。可我們放手了，孩子們接管，奶奶體驗了新事物，反而比和我們在一起更快樂。而我們的顧慮和擔憂，都沒發生。

所以，給孩子空間和機會很重要，我們放手，孩子們才能成長，才能飛得更高。