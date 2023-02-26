從小我的音感就不好，唱歌五音不全，也不會掌握節拍，但心中對學習音樂一直有可望不可及的嚮往；想不到各種因緣際會，大半生和音樂及中西樂器都有不解之緣。

國一開學前，接到學校通知參加分班考試，放榜後才知道，三個前段班都和音樂有關，我是國樂班。課餘時間得練習樂器，代表學校外出比賽。很不巧選樂器那天生病請假，返校後只剰大胡。它比南胡大一倍，聲音低沉；當時很失望，不能彈古箏。

每周數小時練習，啟蒙我對國樂的認識，除了樂器，還有宮商角徵羽五聲音階。國二下家父工作調遷，全家遷居他市而轉學，離開後才了解，音樂的種子已悄然種下，沒有音樂，如同從繁花盛景，走到荒蕪沙漠的感覺。

生兒育女，從胎教起，古典音樂、中外流行歌曲到兒歌，無一日無音樂。女兒和兒子上幼稚園開始學鋼琴，直到高中畢業。學區小學四、五年級開始有拉弦樂和吹管樂。

女兒四年級選了小提琴；兒子五年級相中Trombone （伸縮喇叭），我這個音樂門外漢，又見識到了另一種樂器。加入學校樂團後一年，他們自己要求找私人老師上課，這一學又持續到高中畢業。女兒高中被選為交響樂 團第一小提琴手，為了買把好琴，和老師學很多製琴常識。

兒子加入學校爵士樂 團，每場表演我和老公都去聆聽，可惜始終不能完全了解藍調音樂。高中畢業暑假，學校的交響樂團被紐約卡內基音樂中心夏季青年音樂節目獲選登台表演，表演樂曲之一是高沙可夫的俄羅斯復活節序曲（Russian Easter Overture），有一小段伸縮喇叭獨奏，因為交響樂團沒有人吹伸縮喇叭，樂團指揮找兒子擔綱演出。

我隨團義工家長一同前往紐約，除了卡內基音樂中心，還深入參觀茱麗亞音樂學院和林肯表演中心。卡內基音樂演奏大廳，百年華麗古典建築和一流的音響共鳴，是音樂家們嚮往之的表演聖殿。那些將音樂作為課餘興趣的年輕學生們，有機會在此登台表演，真是人生難得的殊榮。

小孩十幾年的習樂過程，並沒有將音樂作為專業，但是成了一生的興趣。他們上大學後的空巢期，我最大的失落是家裡不再有他們的樂聲。十五年裡從粗嘠生澀到悠揚婉轉，行雲流水，那樣的時光倏忽即過，他們所有表演的錄影成了想念時最好的安慰。

中文學校有位老師專精古箏，開班授課，我也報名參加，一圓當年的古箏夢，還曾在中國新年登台獻藝，宣慰僑胞。可惜兩年後老師舉家返台，幾年下來疏於練習，指法也忘得差不多了。

當年兒女們的鋼琴老師成為我多年好友，在她鼓勵下，退休 後開始學琴。從拜爾、哈農、徹爾尼音階識譜起步，兩年下來，已會彈貝多芬、巴哈的小奏鳴曲。老師開通我大腦的音樂迷宮，讓高低起伏的音符，在曲折彎延的小徑上暢通無阻。

看著自己關節變大的粗手指跳躍在鍵盤上，年少時心中那個遙不可及的音樂夢想，而今成為生活的一部分，與我相伴終生。