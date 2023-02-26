強調華埠挺過疫情，依然強健堅韌。

走近舊金山 觀光名點之一：渡頭大樓 （ Ferry Building ) 的大門，迎人的是一顆大型心型雕塑 ，橘紅底色上布滿金色彎曲線條；農曆春節時分，這豔紅充滿喜氣，金亮意味錢財，異想把它當做是「恭喜發財」，比正楷字寫這四個字，這心語多了藝術的想像和詮釋。不過創作的藝術家將它定名為：「迷宮之心」，追求理想或財富，都需要經過種種摸索、曲折和碰壁，迷茫，才能走出來。

每年一、二月間，搭配情人節，舊金山總醫院 （ San Francisco General Hospital）公益基金慣例發表所甄選製作和展出「心之愛」年度作品。自一九八五年開創此藝術高光行動，已成為舊金山最受注目的公共藝術，今年又逢總醫院成立一百五十周年，更增添濃厚的喜慶氣息。此次甄選展出共有二十五座心雕，和十座置於壓克力玻璃框內的迷你雕塑。

每一年的雕品無一雷同，藝術家有著無窮的構思創想，他們將城市的歷史、時代、戰爭、時勢、文化、建設、建築、名勝、地形、天候，乃至食物等各種意象，在混合媒材下，以豐富的色彩、流動的線條、飽滿的筆觸，彰顯城市走過的痕跡和滄桑，有悲傷也有奮起傳承的生命力，這些都是舊金山人的記憶與念想，不時在心，無一不可以藝術手法「入心」。

今年的展品中，鑲放在正中央、背後襯滿壁的粉紅色盛開花朵牆，框內的華裔藝術家作品，正紅面和金背面大字：「華埠 強健」（ Chinatown Strong ），心中是一個個華人代表性的幸運籤語餅（ Fortune Cookie ），裡面露出一張張小紙條，寫的都是激勵人心的語句。這顆心象徵華埠走過三年的疫情黑暗時光，在飽受瘟疫侵襲，心志仍然堅韌屹立。

另一顆心內，立有華埠寫著「天下為公」的傳統牌樓，一隻大虎在前衝關出發，旁邊有飛機穿越殷紅的金門大橋，海中有海豹跳躍；右方還有一隻手執筷子挑起麵條，大碗內有肉有菜有蛋，就差一杯珍珠奶茶了。金門大橋是舉世聞名的舊金山地標，而今華埠長年和金門大橋相伴，早已相互輝映。

舊金山是濱海城市，得天獨厚藍空長照，「藍」成了雕塑中不可或缺的元素。今年有一座在蔚藍世界裡，各種歡愉姿式跳躍的人們，享受開放自由的氛圍；也有以藍為底，繪著給予愛的有力手式。另一座是湛藍的心海，湧現和諧交響樂章，藍天之下不斷滋長強壯，生生不息的巨樹懷抱大地，連名為「陽光親吻」這塊土地上的摩天樓，那四射的光束都是強烈的藍色。

而名為「金門公園」雕塑，藝術家在翠綠嫣紅亮綠清灰上面畫了粉紅色的大絲帶，意味這座建立一百五十三周年、全世界最大的城市公園，是前人遠見送給後人享用不盡的美好禮物。有一座心雕，畫的是舊金山著名的維多利亞式建築，有趣的是，這些建築的窗戶由藝術家巧心裝置，不停流轉射出燈光，使繽紛的屋宇，在生動活潑中，自萬家燈火中透露溫暖。

年復一年飽賞舊金山之心的魅力，令人不禁想到許多人熟知，不時縈繞在耳的歌詞：「我把心留在舊金山」（ I left my heart in San Francisco ) 。