二○一九年十一月，我們從天寒地凍的波士頓 去溫暖和煦的波多黎各旅遊。

到的第一天晚上，我和太太入住一間民宿的二樓，打開窗戶，暖風徐徐吹來，感到身心舒坦。夜空繁星閃爍，外面傳來陣陣「古——吉、古——吉」聲。太太說：「你聽到了嗎？」

我們側耳傾聽，那聲音清脆悅耳，時而獨自沉吟、時而集體合唱、時而似在近旁、時而遠在天邊、時而低聲細語、時而高亢嘹亮。我很奇怪：「這是什麼鳥，在晚上叫？」「那麼婉轉動聽」， 太太點點頭。

第二天，我們問房東 ，晚上是什麼鳥在叫？房東笑著回答：「你們是第一次來波多黎各吧，那不是鳥，是一種叫古——吉（Coqui）的青蛙。」我們都很吃驚，青蛙的叫聲幾乎和鳥鳴一樣，太美妙了。

每個晚上，我們在古—吉的催眠曲中安然進入夢鄉，真是一種妙不可言的享受。後來才知道，古——吉是波多黎各獨有的一種樹蛙，一輩子生活在樹上。由於牠的獨特性和婉轉的歌喉，波多黎各人非常喜歡牠，被譽為國蛙；有一句當地諺語「我來自這裡，就像古——吉」。

我們向房東討教：「古——吉只在夜裡叫，白天就安靜了，怎麼才能找到呢？」房東說：「你們看不見古——吉，是因為牠比指甲蓋還小，而且顏色和植物相近，所以要仔細觀察，不要發出響聲，在陽台上的花木中就有。」

晚飯後，我們躡手躡腳走進陽台，輕輕把門關上，悄悄靠在躺椅上，天色漸漸暗下來，一抹紅雲終於消失在天邊。

突然一聲「古——吉」！我們高興地相互眨了眨眼，支稜著雙耳……。過了一會，又一聲「古——吉」，這次聲音大了點。我指了指右邊鮮紅的馬加花，太太搖了搖頭，瞟了一眼左邊金黃的沙漠決明。

第三聲「古——吉」後，我判斷是左邊粉紅的帶刺蝴蝶豌豆，太太朝前面雪白的西印度奶莓努了努嘴。四聲、五聲接連而來，我們判斷的方向不一致，於是朝不同的目標偷偷靠攏。我正尋找，太太壓低了聲音：「這裡有一隻！」我趕快走過去，剛蹲下，太太說：「你輕點！牠跑到樹根下藏起來了。」於是我們像雕像一動不敢動，好一會，太太虛著嗓子說：「出來了。」

只見一隻約兩釐米長的古——吉，小心翼翼爬上來，停在一片葉子上，棕色的背上有一條淺黃色的線條，從嘴尖連到尾部，腹部銀白色，每隻腳有三個長長的腳趾，腳趾尖是圓吸盤，像穿了超大尺碼的鞋子，牠閃著大大的眼睛，好可愛。

太太慢慢拿起手機 ，對準牠，拍了一張，我也跟著拍終於得到比較滿意的效果。旅遊滿載而歸，從此古——吉的歌聲陪伴著我們。

往事有時候並不如煙，聽到熟悉的蛙聲，便彷彿回到了衝浪駕潮軟、夜夢風吹暖的時光。