讀了家園版巫嘉清女士寫的《鑽戒的小故事》，引發我三十年前在多倫多大學讀學位時，在校內快餐店打工的回憶。

當時我辭去國內大學教職到加國深造，靠獎學金生存，生活十分拮据。為保障學習時間，國際學生沒有校外工卡，只能在校內打點零工。多虧朋友幫忙，我才拿到每天在最繁忙時段做三小時勤雜工的機會，除了例行的保持餐桌和地面清潔，快餐店裡任何一個有固定職位的人都可以指揮我去做各種活計，如隨時給自選食品和飲料櫃補貨、幫忙做三明治、切菜拌沙拉、做馬蹄糕、換垃圾袋、進冷庫取各種食材等，可以說除了收款，別的什麼都做。

那天正在忙碌，有個漂亮的白人學生買好了午餐，和同學一起找到位子坐下正準備開吃，突然一聲驚呼，隨之放聲大哭起來，嘴裡含糊不清地說著什麼，又發瘋般地跑到剛才排隊付款的地方，跪在地上雙手在地上亂摸，她朋友也幫著彎腰在地上尋找，原來是這個女生價值不菲的鑽石，不知何時從她所戴的戒指上滑落丟失了！大家見狀聞言，都往自己腳下看，幫著尋找；快餐店管工為表同情，還命我拿掃把把她所活動的範圍仔細清掃了一遍，最後也沒有結果。那女生從嚎啕大哭到抽抽嗒嗒，哭得梨花帶雨，讓人心疼又愛莫能助，最後午飯也沒吃下去，抽泣著離開了人頭攢動的餐廳。

此事當時引發我很多聯想和感慨。我出生在大陸一個偏遠貧窮的小縣城，青少年時期的生活經歷就是以溫飽為目標。那個年代的年輕人從來也沒有接觸過首飾，就算到了七十年代末，我大學畢業後在省城結婚成家時，也沒有什麼求婚戒指、婚紗、婚禮等儀式，相愛的兩人領結婚證後，到照相館照一張頭像合照，住到一起，給周末前來賀喜的親朋好友發發喜糖而已。

後來隨著改革開放和經濟條件的改善，周圍的人有不少重拍婚紗照，開始買金戒、銀戒、鑽戒、玉佩、玉鐲等，我習慣了素面朝天，吃飽穿暖就心滿意足的思維方式，雖然與時俱進置辦了一些家用電器，我卻始終對首飾無感。

那次漂亮女生丟鑽戒的痛苦，再次堅定了我一貫的思維方式，此生堅決不整那類給自己添麻煩又無用的東西，不曾擁有就不會失去，人生豈不是要輕鬆很多？我知道這種我行我素、過簡單生活的想法與大多數女性大相徑庭，她們感覺永遠都還缺一件衣服、還少一個包包、還差一雙鞋子；但是回頭看看我自己，一路傻傻走來，現已年逾古稀，自己不在乎，就沒有什麼煩惱和遺憾，所以我確信人們的想法和生活方式是千差萬別的，難說孰優孰劣。

大千世界，芸芸眾生，只要不妨礙別人，每個人都有權按照自己喜歡的方式生活，無可厚非。