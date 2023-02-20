女兒收養了一隻貓，視之為珍寶。那是一隻西伯利亞貓，名叫朵拉，身世頗為複雜。她出生於何時何地無人知曉，只知上一個主人居住於拉斯維加斯，忽略朵拉且待她不友善，以致她健康狀況不佳，體重超標且性格孤僻。

2021年一月朵拉被送進猶他州 的動物收養所，工作人員估計她十一歲左右，給了她一個生日：一月三十日。一年過去了，沒人收養她，她又被送往紐約的動物收養所。二○二二年一月三十日，朵拉和我女兒相遇了！女兒在紐約求學，她的室友接朵拉來小住。誰知朵拉對室友們不理不睬，獨獨粘著我女兒，每天待在女兒的房間，朝夕相處，彼此建立了深厚的感情。

三星期後，到了朵拉被送回收養所的日子，女兒決定收養她。我問：「不知你畢業後會去哪裡？是繼續讀書呢？還是找工作？有能力照顧朵拉嗎？」

女兒不確定前路如何，但她怕朵拉被送回後仍沒人願收養，會被安樂死。朵拉帶給她許多歡樂，朵拉需要她，她也需要朵拉。我只能支持她收養朵拉的決定。

暑假期間女兒帶朵拉回到馬里蘭州。只見這隻灰色花紋的貓，身體肥大，肚子鬆弛又下墜。女兒說朵拉的體重已經輕了一些，以前更胖。朵拉的眼睛倒是炯炯有神，非常警覺，見到我立即鑽到床底下。女兒請我們體諒朵拉，說她怕生人，不信任人。朵拉對女兒卻很任性，高興了就在女兒身上蹭來蹭去，不高興了就喵喵大叫，有一回還在女兒手上抓出血印。女兒寵貓，但也有原則，不顧朵拉的抗議，嚴格控制其飲食，以免她體重反彈。朵拉白天躲在女兒房中，夜裡我們都睡下了，她就出來活動了。她在整幢房子裡遊走，還喜歡到地下室去探索。漸漸地，朵拉見到我不躲了，還會走上前來蹭蹭我的手臂。

暑假過後，我送女兒到佛羅里達繼續求學，朵拉跟隨。開車南下，一路九百多英里，途經維吉尼亞州 、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州。朵拉喵喵地叫個不停，我說：「她一定很奇怪，這是要到哪兒去？貓對溫度、濕度變化敏感，不知她是否需要調整才能適應呢？」

到佛州 兩個月後，朵拉被診斷出患有哮喘。不知從前就有病根，還是對氣候不適應所致。女兒不僅精心照料她的飲食起居，還給她餵藥噴藥。

聖誕節前，女兒攜朵拉乘飛機回馬里蘭。一見之下，我又驚又喜：朵拉身材輕盈、優美，與上次見面時判若兩「貓」。她的體重已完全正常了！新年過後，女兒和朵拉又從寒冷的馬里蘭回到了溫暖的佛州。

朵拉從內華達州，經猶他州到紐約，橫穿美國，與女兒相遇，彼此成為好朋友。她倆再從紐約縱穿美國，到佛羅里達，互相陪伴。愛屋及烏，我也喜歡朵拉，這位新的家庭成員。