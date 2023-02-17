新年剛過，突然頭疼起來，白天一陣一陣的發作，晚上一脹一脹的敲打。跑到藥店買藥，回到家，趕緊用溫開水送下肚，於是頭有些暈暈沉沉，一頭栽倒床上，一會疼痛又悄悄爬進腦袋，沒有效果。

兩天後又去買另一種藥，還是沒有什麼作用。這樣熬了二十天，睡覺無眠，吃飯無味、腦袋難受、心裡著急，去年才立下了幾個心願，雖然沒有扛槍桿上戰場，改朝換代那麼驚天動地，但也是認識自我，充實內心，品德昇華的追求。頭疼這個搗蛋鬼，要把我的計畫攪黃。

在多個晚上睡不著之後，只好打電話預約醫生。診所在鎮中心的一棟樓裡，我上了二樓，進了門，前台的年輕女職員問了我的姓名、出生日期，笑說：「生日快樂！」我以為聽錯了，問：「什麼？」「生日快樂！」「哦，」我心裡暖暖的，連我自己都忘了，不好意思地回答，「謝謝！」女職員微笑著遞還保險 卡，我覺得頭痛好些了。

一個人坐在診室裡等醫生，看著牆上的鐘發呆。三聲敲門聲，醫生輕盈地走進來。「生日快樂！」 她笑容滿面。親切的話語像一縷陽光照到心頭，好舒服，我直點頭：「謝謝！謝謝！」醫生詳細詢問了病情，我把買的藥拿出來給她看。她給我做了檢查後說：「沒什麼大問題，我給你開六天藥，估計能好的。我已經將藥方送到CVS，你可以直接去取。」

我走出診所，覺得頭痛又減輕了三分，真後悔怎麼不早點看醫生。

走進CVS，排在兩個顧客後面，黑人 女藥劑師給前面的一位銀髮蒼蒼的婆婆耐心解釋怎麼用藥。輪到我，剛報上生辰八字，「生日快樂！」 藥劑師微笑著看著我。

在這多事之年，疫情 、戰爭、通膨搞得烏雲滾滾，人心忡忡；可是一天中，我竟得到素昧平生三個人的生日祝福，如沐春風，感到人間的溫暖，頓覺頭疼彷彿已經不在了。