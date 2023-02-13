下班回家，剛掏出大門鑰匙，門突然開了，小唐氣沖沖衝出來，不和我打招呼，頭也不回地走了；我踏進客廳，隱約聽到房裡小王的抽泣聲，看來兩口子又拌嘴了。

幾年前，小唐和小王不約而同地成了我的房客，他們唸同一所大學，小唐有汽車，小王因搭順風車之故，慢慢地培養出感情。我這個房東看在眼裡，有意撮合他們。小唐木訥，時常要等我製造機會才懂得向小王示好；去年他們終於結成連理，我這半個媒人雖然失去了一個房間的租金 ，也高高興興地參加了他們的婚禮。

他們靠微薄的獎學金和助教津貼，生活雖拮据，兩口子倒恩愛有加。但漸漸地，從去年開始，我發覺他們之間的關係似乎起了變化，再也不見到他們卿卿我我的場面，代之是夜晚從他們房間傳出來的吵鬧聲。我不好介入，只能充耳不聞。

我敲了敲房門，小王以為是小唐，沙啞著嗓子大聲吼：「你去了就別回來。」我有點尷尬，清一清喉嚨說：「小王，是我啦。」小王打開房門，抹去臉上的淚水說：「不好意思。」房裡一片凌亂，我望了望小王：「小唐怎樣啦？」她沒有正面回答我，返身走到床沿坐下，淚汪汪對我說：「他變了，他完全不在乎我。」我知道小王這幾天發燒，小唐為著工作不敢輕易請假。

「怎麼會呢？凌晨時我見到小唐在廚房裡煮粥，說妳吃了可熬出汗退燒。」小唐把粥煮熟後，小王還在睡，他不敢吵醒她，把粥放在梳妝台上後就上班去了。詢問後，我才知道今天早上家裡來了一個不速之客：小王的同學約翰，他見到小王幾天沒上課，居然找上門，見到梳妝台上的粥，自告奮勇替她加熱，又到車上拿了那件他買了很久但沒機會送給小王的風衣，逮到這個機會替她披到身上。小唐記掛著小王的病，下班後匆匆回來。小王冷嘲熱諷丈夫還不如約翰一個外人來得體貼，小唐一聽，想起昨晚一夜沒合過眼，火冒三丈就吵了起來。

我知小唐沒有親戚，長年埋頭在大學做研究，似乎也沒有什麼朋友，他能去哪兒？我有點擔心，安慰了小王幾句後，我開車出去找小唐。車才來到街角，就見到小唐坐在星巴克 的一張露天座位上，小唐有點意外：「你怎麼來了？」小唐向我吐苦水說：「自從約翰開始追求我太太後，我做什麼事她都覺得不順眼。」我叫了一杯咖啡 ，對小唐說：「我本不應該介入你們家庭的事，孰是孰非，我不敢妄斷。但人活著，別只顧往前望，有時要回味一下過去艱辛的日子。以往你們渴望得到居留權、找到一份工作，現在你們都如願以償，為何還要為這些芝麻綠豆的小事爭吵？知足常樂，大家讓著點，看看周遭的人，你們就會覺得自己很幸運。就像這杯咖啡，大口喝時是苦的，但細細品嘗，是不是又回味無窮？」

我這魯仲連不好做，但聰明如小唐，只是當局者迷，一點就透，我何必婆婆媽媽勸戒呢？小王終於甩掉約翰，小唐也收起他的大男人沙文主義作風，他們後來買了新居，我去祝賀時還不忘提醒他們共患難易、同富貴難的老調。