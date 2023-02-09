去年十一月，我的微信 帳戶裡突然闖入個名為「Wing」的不速之客，附帶的頭像顯示出有白淨瓜子臉和飄逸長髮的美女，她的第一句留言是「你好」，弄得我一時發楞，只好暫不理會，同時心生疑慮，莫非我真的有了桃花運？

次日她又發話，「認識你很高興」。可我並不認識你呀？然來而不往非禮也，於是我謹慎作答，「幸會網路，但納悶怎會弄到我的網址？」她的回答含糊不清，聲稱偶然上網搜得我帳號，繼而試圖聯絡。接著她落落大方地介紹自家姓氏和芳名曦，住新加坡 ；我點擊她頭像，在她個人相冊看到幾張她的日常照片，包括在公園野餐和廚房內忙碌的歡快場面，看上去確實像獅城女同胞。

我迎合美女心理，稱讚她名字很美，同時也自報姓名。我特意強調，自身乃老朽一枚，現居紐約；她回稱其父母也在美國。接下來幾天的話題卻使美女漸現拙劣和低俗，因她每天發來的問話只有「你起來了嗎？」「你吃過了嗎？」「過得好嗎？」等無聊至極的短句。

我想，如你確實屬意結交網友、敘舊聊天，似應設法談天說地、議論時事或打趣逗哏等，如上俗套又瑣碎的提問卻顯問者淺薄，於是我懶得多費時間和筆墨，只敷衍了事，凡事大都以「是」和「不是」作答。有次她問我是否喜歡旅遊？我說現今疫情 依然嚴峻，外出旅遊處處受限，只能等形勢好轉後再說；她竟莫名其妙地責問，「你說我是騙子？」這就奇了，我沒說過的話怎被硬塞到我嘴裡？我愈加不願搭理。

料想不到的是，這位美女在擅闖我帳戶十天後，突然把她的銜接鏈和所有信息都從我微信「接觸人」名單上連根鏟除，瞬間銷聲匿跡，無影無蹤。據我的實踐和了解，任何人要進入別人微信帳戶，都需事先向對方提出添加好友的書面請求，徵得同意後方能加盟，一旦掛上鉤，雙方可互通信息，但似乎不是你單方想走就拍拍屁股開溜的。如今這位美女神通廣大，頗像飛天大俠般來去自由，只能證明她十足是嫻熟老到的駭客。

其實從她闖關入日起，我就確信必有蹊蹺，所遇恐非勤勞善良的田螺姑娘，說不定倒是頗具手段和心計的孫二娘。我之所以與她虛與委蛇對話交往，心裡打的是看她往後還會玩出什麼欺詐花招，也許因我未沉住氣，過早顯露倦意，讓對方有所察覺，抽身而去，精彩大戲未能上演。

近來在報章中，常看到退休或獨居的老人家在網路遭撒網垂釣式欺詐，俗稱殺豬盤，由於警惕性不高，有些長者不僅無端暴露私家機密，甚至還被騙走巨款，令人既悲哀又痛心。

我猜想，我的短命微信「豔遇」也應是個精心設置的圈套，單等我頭腦發昏，張口咬餌，結局便是被俘獲擒拿。好在我沒有一遇太虛幻的美女，就飄飄然掉落陷阱 ，相信正是自己的高度警惕，使對方無戲可唱，只好悻悻然退場。

但願所有的老人家能以我之經歷為鑑，在類似情況下不失理智，以免將來吃悔藥。我的所謂豔遇給我帶來人生意外小插曲，有時腦中還會浮現那其貌尚可揚又略微動人的曦小姐，讓我生出「教我如何不想她」的一閃念來。