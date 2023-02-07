一群朋友聚會時談到各自的職業，許多人表示，雖然從事的是待遇豐厚的白領專業，但很不喜歡自己的工作，可用「食之無味，棄之可惜」來形容。我不禁想到幾個關於職業的實例。

二○一五年坐船遊覽阿拉斯加，無論海上或陸地，沿途欣賞到不少冰川 奇景，大學峽灣(College Fjord)的哈佛冰川是其中之一。

一八九九年，鐵路工業鉅子愛德華•哈里曼出資組成阿拉斯加探險隊，發現了威廉王子灣內的眾多冰川，隊中的哈佛科學家以美國東岸一眾名校為十餘條冰川命名，其中豔冠群芳者自然定名為哈佛冰川。它厚達三百英尺，面積十二萬英畝，入海處寬達一點五英里，遊輪停駐在其正前方，緩慢左右移動長達一小時，讓遊客盡情欣賞它前端藍白交錯，後方冰原接天，參差嵯峨，宛若海上長城的軒昂氣勢。

當我正思潮澎湃，滿心讚嘆大自然的恢弘手筆時，聽到旁邊的一位白人船客對他同伴說，「可憐的油漆工，幹著天下最無聊的工作。」下一層甲板上，一位船工正在進行油漆維護，面向著遼闊浩瀚的哈佛冰川。

我忍不住對這位陌生船客說，「我倒覺得這位油漆工非常幸運，面對著如此壯麗的景致做工。」可不是嗎？想想看世界上幾千萬油漆工，有幾位的工作環境比朝向哈佛冰川更令人心曠神怡呢？不要說油漆工了，就是白領階級，經年累月置身水泥叢林中的一枚枚火柴盒子內，工作環境會更賞心悅目嗎？

那麼，天天倘佯於名山大川，就是愉快美好的職業嗎？我想起旅遊約旦時認識的導遊，他才二十多歲，可表情和言談間流露濃厚的職業倦怠氣息，坦白告訴我們他很累，服務也就打了折扣。還有那年我家四口旅遊北京 的私團導遊，請她帶我們去嚐嚐北京風味小吃，她說，「北京沒有什麼特別的小吃。」請她帶我們去盧溝橋，她說，「盧溝橋沒什麼好看的。」想來是他們一年到頭帶團走同樣路線，產生了厭倦疲乏感。

然而，又怎麼解釋那些帶團無數次，卻始終保持著解說熱情的導遊呢？沿途滔滔不絕地介紹歷史、地理、文化……，送走一團，休息個一兩天，又迎來新的一團，走同樣路線，做同樣的介紹，說同樣的笑話……，我想想都替他們累，可他們卻總是笑臉迎人，服務不倦。

我問一位導遊如何長保職業熱誠？她說，「我喜歡導遊工作，因為可以接觸不同的客人，尤其每一團的客人總有幾位非常特殊，一路下來創造出不同的故事，旅程絕非一成不變。」她的帶團經歷，足以寫出許多動人的小說。

我曾經有過一位丹麥牙醫，他經年累月在一個小房間內，看的不是明山秀水，而是一嘴又一嘴的爛牙；可他總在為我洗牙時，隔著口罩吹著隨興的口哨，聽起來好像在林間小徑漫步。淡金色的頭髮，蒼白的皮膚，典型北歐人面相的他，永遠顯得雲淡風輕，了無煩憂。

世界上最幸運的人，當屬籃球明星喬丹 這類「人家出大錢讓我玩」，職業正是興趣所在；可惜絕大多數人從事的職業，都屬「食之無味，棄之可惜」型，為稻粱謀不得不爾。既然不得不做，何不調整心態，面對冰川刷著油漆和面對別人口腔洗洗補補，都可以吹著口哨，盡量帶著正面思維去「做一天和尚，撞一天鐘」。