去年聖誕節前，我們從費城 郊外又來到了舊金山灣區 愛莫利維爾市（Emeryville）看兒子；他從柏克萊加大 博士畢業後進入矽谷公司，這些年一直居住在愛莫利維爾市。

費城郊外靠近東海岸，愛莫利維爾在西海岸灣區。擁抱費城東海岸的是連接歐洲的大西洋；灣區則被與亞洲牽手的太平洋環抱。美國東西兩海岸，家園生活多不同。

加州灣區的房價高。在費城郊外，六十萬美元的房子可能就有兩個車庫、地下室和大草坪；但灣區即使是兩百萬美元的獨立屋，也許只有一個不大的後院。灣區更多見聯排別墅和公寓樓房，獨棟別墅很多都在山坡上，密度比較高。

我在費城郊外的Eagleville（鷹村）市生活居住十年了，極少見過公交車，開車十分鐘就是一個很大的農場公園、二十分鐘就進入Valley Forge國家歷史公園，大片的綠地植物，徒步、騎車專用道也特別多。愛莫利維爾市公共交通十分便利，從舊金山國際機場或者市區，花幾美元就能乘坐Bart輕軌到這只有一萬多人口的灣區小鎮市，也可以從舊金山很快到達柏克萊加大所在的柏克萊市區。

不論東西海岸，家園生活都離不開魚肉菜蛋和水果等日常消費。雖然食品超市裡面供給差不多，灣區物價明顯高於費城郊外等東海岸地區。比如，灣區一家我們常去購物的超市，帶皮五花肉價格比費城郊外翻倍；再比如，在費城中國城，男士理髮並染髮，加上小費頂多五十美元；在灣區中國理髮店，男士理髮並染髮加上小費起碼八十美元。

附近灣區的好市多超市，顧客人數比費城郊外我常去的好市多平日也多，巨大的停車場轉來轉去才能找到一個車位；推車走進商店，除了英語，耳邊常能聽到普通話、廣東話、上海話甚至家鄉天津話，亞裔顧客特別多，所以從臘腸、蠔油、龍口粉絲、稻米到台灣鳳梨酥、韓國辣菜和日本醬油都熱賣。

費城郊外或者說整個賓州的好市多都不准賣酒；而灣區好市多進門最顯眼處就能看到加州紅酒等各色洋酒，從便宜的八美元一瓶的原裝紅酒，到一兩百美元一瓶的到高檔禮品洋酒都有；貨架上也賣整箱大包裝的啤酒，加州的確自由度高。

從費城郊外到東海岸的紐約州、馬里蘭州、麻省、佛蒙特州直到緬因州，到處可見農田和大面積的森林、草地等植被，深秋季節，人們常到東海岸這些地方看漫山遍野的紅葉，層林盡染；舊金山灣區住房密集程度高，森林草坪綠地不如費城郊外，但這裡的灣區海景與灣區大橋景色，又是一番不一樣的海洋景色美。

因為默克、史克等大藥企和杜邦等醫藥、化工公司很多都在費城，所以費城郊外華人中學製藥、生物醫藥和化工等的人才很多。而靠近柏克萊加大、史丹福大學和矽谷的舊金山灣區，從事IT、電子工程、人工智能和金融投資行業的華人不少。灣區華人集中，還因為從舊金山直飛北京、上海、台北和香港等直航航班多，飛行時間短。