女兒所在的小學這兩年發起「神祕朗讀者」（Mystery Reader）活動：各個班級都號召家長們到學校給孩子們讀一個故事。仿照「蒙面歌者」電視節目的作法，小朋友們事先不知道哪一位家長會來讀故事，老師會鼓勵小朋友們猜三次，然後神祕朗讀者才會亮相。

我去年參加過一次這個活動，當時女兒奧麗維婭在一年級，因為疫情還撲朔迷離，家長們不能到學校，因此朗讀也只能網上進行；朗讀者可以自己選擇讀物，我想來想去，在網上買了一本《皇帝的新衣》。

朗讀開始之前，老師先讓我不要打開攝像頭，而是讓小朋友們猜。因為事先我並沒有告訴女兒，結果看到我在Zoom上亮相，她自己也是滿臉驚訝。稍微遺憾的是，這個故事對於一年級的小朋友來說還是有點難度，其中一些關於織布機、大臣視察兩個騙子怎麼工作的描述等等，也有些複雜，加上讀完就是放學時間，因此我最後感覺不是特別好，雖然女兒說她聽懂了這個故事：就是教大家要說真話。

這一次聽從女兒的建議，選了一本她覺得很好的書：《二年級最好的大廚》，不僅故事抓住了七八歲小孩的心理特徵，話題又是大家都會關心的：全家人都喜歡、最喜歡的一樣美食 ，還加進了一點小說意味的驚喜和轉折。

這次我還得以親臨學校朗讀。經保安指路到女兒教室外走廊，格吉嫚老師已經在那裡等著。她讓我站在外面，叫小朋友猜測是誰。有人說是索菲亞的媽媽，也有人說是艾瑪的爸爸，還有說是山姆的哥哥，倒是不亦樂乎。

這時輪到我走到教室門口，跟二十幾個小朋友們揮手亮相，老師又讓我女兒過來帶著我進入教室，在事先準備好的前台凳子上就坐，而她就坐在我身邊，老師在對面用手機不停地照相。小女兒又害羞又興奮，坐下來之後，還忍不住時時捂嘴而笑。

我本來還略微緊張，有點擔心自己的英文口音，開始投入朗讀後，卻漸漸忘懷，因為一會兒要模仿繪本裡小朋友們的發言，一會兒又要模仿主角奧利一家四口（包括一個挑剔的妹妹）的對話，還有主講老師和明星大廚（是老師的姊姊）的神祕互動；十幾分鐘下來，倒也有聲有色地讀完了一個有趣又曲折的故事。

因為還有時間，我也循例和小朋友們互動，問他們每一家最喜歡的美食。小朋友們爭先恐後地舉手發言，一個中國女孩說她媽媽最喜歡海鮮，一個美國孩子說他們家最喜歡吃披薩，還有個猶太 小孩說他們家最喜歡的是猶太湯團，而一個義大利 小孩則選擇了義大利通心粉。

於是我又眉飛色舞地給小朋友們講，飲食其實也是文化，有時，喜歡吃什麼可以充分展示我們是什麼樣的人、來自什麼樣的家庭……。小朋友們一愣一愣的專注表情，倒把我也給逗笑了。

格吉嫚老師對我的表現很滿意，一邊拍照，一邊不時翹起大拇指。臨走時，她又特別給我和女兒在前台合影，還跟我說：「我覺得你讀得比我這個老師都好呢！」我忙謙虛道：「我偶爾客串一下而已。像你們這樣每天跟二十幾個小孩子打交道，帶他們學習，我真是難以想像你們的耐心和智慧。」

女兒晚上回家，依然興奮不已，說他們的同學都覺得她老爸我是個很有趣的人，還說格吉嫚老師事後又問她：「妳爸爸也是個老師嗎？他在家也經常這麼給你講故事嗎？妳真是太幸運了！」女兒最後又道：「爸爸，下學期你一定要再做一次神祕朗讀者哦！」