年過七旬、體型厚實的瑪林，因為兩腿患有膝關節炎，行動時需借助手扶四輪助行器。我常見她精神奕奕地與助步器同行於社區間，天性樂觀外向的她，為人親切誠懇在鄰里間眾所皆知。

她年輕時曾經是學校的長跑健將，邁入暮年後雖然行動不便，但並未因此而侷限了她獨立自主的生活範疇，她依然熱愛人生，積極地參與老人中心 的活動，並且在圖書館當義工，她將生活安排充實並井井有條；那部折疊助行器是她最忠實的隨行伴侶，因此她經常胸有成竹地開車外出。

前陣子她去拜訪一位生病的朋友後，回家路上，她發現車內油箱的警示燈亮起，便趕忙驅車到加油站 。加滿油後，她將油槍掛回槍架，稍等片刻卻未見收據一如平常的自動滑出，她轉身見櫃台服務生離她僅幾步路之隔，心想不妨就直接走向櫃台領取收據，無需取出助步器代行。

就在她抬起腳跨過加油機座隆起的平台之際，突然間雙腳失去了平衡，她頓覺頭重腳輕，上半身重心向後傾倒，她大喊「救命！」心中閃過不祥的惡兆：她肯定逃不過頭顱在堅硬的水泥平台上碰撞的這一浩劫了。

在那短短瞬秒間的無助與驚懼之下，她猛然感覺有一雙突如其來的手臂在她背後將她緊緊托住，及時挽救了頭部撞地的致命一擊。原來在那千鈞一髮之際，一位與她在同一平台對面的加油機旁正準備加油的年輕人眼尖，瞥見面前老人就要跌倒的剎那，他立即丟下油槍，飛快奔過來以雙手及身體頂住了瑪林龐大的身軀，並協助她穩住雙腳著地。

瑪林心有餘悸地抓住年輕人的雙手，直說謝天謝地！並對急急跑出來的加油站服務生說：「你們都見到我身邊的這位天使 了嗎？是他救了我一命！」

瑪林再三感謝年輕人，堅持以信用卡為他付加油的費用，又從皮包中取出所有現金作為酬禮；年輕人婉拒了現金，認為能助瑪林脫險，這就是他最佳的報酬了，瑪林在感激之餘，要求他將大名及聯絡方式留下，因為她永遠不會忘記救她一命的英雄。

聽完瑪林這段奇蹟後，我也深受感動於年輕人見義勇為的美德。在人生的道路上，有時候即使是雪泥鴻爪，也能長留在我們心中的某個角落，更遑論是救命之恩。