不久前，我們從博伊西出發，從九十三號高速公路一路南行，經伊利後轉五十號高速路向東前行，再接州際公路四八八號經過貝克小城，到達大盆地國家公園。

我們來到門可羅雀的遊客中心登高望遠，看到了眼前廣袤的盆地，被四面的山巒與高原將它層層圍裹著，天然的屏障幾乎讓它與世隔絕。但在晴空萬里的陽光照耀下，清晰可見，山艾樹叢自海拔一千兩百米的盆地底部頑強地爬上去，一直生長到四千米高的惠勒峰。

我們在遊客中心拿了導遊圖，按圖索驥，步入一條蜿蜒的小路曲徑，延伸到一片狐尾松林。這些超過四千歲的樹精「狐尾松」，是地球上已知最長壽的樹木，它以在惡劣卓絕、氣候變幻多端的自然環境下生存聞名。

早就知道雷曼洞穴是世界上著名的石灰岩洞穴之一，洞裡的世界如一個地下仙境，秀麗壯美；地下水塘、波浪狀的鐘乳石幔、捲曲石和格狀的石柱將地形變得格外錯綜複雜，每個角落都引人入勝，可惜每天限參觀人數，讓我們失之交臂。

我們開車沿著公園風景路向山上爬去，轉過山腰，忽然，前面幾座挺拔高聳的褐色山峰映入眼簾，山峰之間是冰川 ，而山腰還有一大片一大片的積雪，冰川下面是連綿鬱鬱蔥蔥的雪松，我們想繼續前行，可惜這條一步一景的盤山公路，由於積雪而關閉。

我們將車停在停車場，下車遠眺，頓時驚住了。遠方是藍寶石明珠Stella湖，湛藍的湖水倒映著長在湖邊的雪松、倒映著褐色的高高山峰、倒映著山谷間大塊大塊的雪，以及天上的白雲。這橢圓型的湖畔，一邊長著成片的雪松林，另一邊裸露的山峰卻寸草不長。就在這裸露的岩石表面上，覆蓋這一片片冰雪。雪，這麼白，又這麼近，觸手可及，彷彿聞到了那甘甜，彷彿是冰清玉潔的人間仙境。

真是不來不知道，看後嚇一跳，原以為內華達州 唯一的國家公園一大盆地國家公園（Great Basin National Park）只是一個一九八六年才建立的很年輕的國家公園，顧名思義，景點除了大盆地就乏善可陳，殊不知大盆地並不完全是盆地，在美國西部科迪勒拉山系中，一系列南北走向的山脈及點綴其間的盆地，才共同構成了大盆地國家公園。

別有洞天的大盆地公園由山脈、荒漠、峽谷、高原、溶洞和盆地，奇妙地組合成蠻荒奇境；更有甚者，它還是世界暗夜公園之一，這裡非常適合觀賞星空，大盆地國家公園會在秋季舉辦一年一度的天文節。

美哉，蠻荒奇境大盆地。