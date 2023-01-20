已在家工作近三年，突然懷念起在公司上班時的農曆新年布置。

二○一三年起，我年年從家中帶了些春節裝飾，布置公司的某一角落，將農曆新年帶進公司。前兩年擺在IT區，自家地盤，一切好說；然IT區縮居裡端，只有區內數十名同事能感受到農曆新年的氣氛。

二○一五年起，我將春節布置移到公司入口處的主要通道邊，該區域是採購部的地盤，幸好我平時與人為善，橫跨到不同部門，與採購部的相關人等知會、照應一番，也就萬事如意了。

每年的農曆新年前，我就將家裡的春節百寶箱帶到公司，拿出各式各樣的應景裝飾，紅色的福字、春字、對聯、鞭炮、紅包，還有多彩的年畫、魚、龍、扇、元宵節燈籠等配備、飾品，大紅多彩的擺置掛飾，令人眼睛一亮。我熱心分享農曆新年的喜慶，也逐漸感染了一些人，老楊會買來不少新年糖果，與眾分享；陳菁一秉她的「陳菁傳統」，烤了年糕，帶來公司與同仁分享，年糕年高，祝同仁們、公司績效年年高陞。

我也會去亞洲商場買一些當年生肖的飾品，順便介紹中國的生肖。有一年是雞年，還影響了不少老美同事，年長的Helene特地在家中翻箱倒櫃，將家中的雞、雞蛋 和與雞有關的物品全帶來了，一古腦兒地交給我，任我使用。Mike帶來一頂女兒的白色絨毛雞帽，可愛迷人，戴上去還可以保暖，他那幾天常常戴著雞帽在公司內部四處走動，偶爾跳個雞舞，自娛娛人。Kim也在家中尋尋覓覓，將她多年前去葡萄牙旅遊時買的巴塞盧斯公雞（Rooster of Barcelos）帶來擺設，這顏色鮮明、風格獨特的公雞為農曆新年帶來了西方色彩。

布置點在我好友Lisa辦公室的門口，她見我爬上爬下，也出來幫幫忙、兼問東問西，例如，她拿著一串裝飾鞭炮問：「這是什麼？」隨後將鞭炮繫在她腰際跳起舞來，真是創意無限，也為調劑了繁忙的工作。Lisa又一連串發問：「為什麼這麼多紅色？」「農曆是什麼？」「你們的農曆新年是何日？」「農曆假期有十五天？你們太幸福了，希望美國也有這麼長的假期。」

公司一隅美輪美奐的農曆新年氣氛持續了兩周，引人注目，也提醒著同事放緩腳步。十五天期間每天會補足糖果，也會安排大合照、華裔 同仁聚餐等活動。我準備了幾件寫有生肖的大紅衣服及漢裝、唐服供照相使用，也有女同仁帶來旗袍、紅絲小棉襖等，但理想中的全體大合照，常常無法實現，因為有人出差、有人臨時要開會、有人要去公司總部，每回都是隨機隨興的小團體合照。有一回一票老中準備外出午餐慶祝一番，日子改了又換，最後僅三、四人有空出去；陳菁肚子不太舒服，本來不想出去，硬是被其他三人「連哄帶忽悠」地去聚餐，吃完後，她的肚子竟然舒服多了！我們下了結論：同事們的「連哄帶鼓舞」及享受美食 的歡樂氛圍，實是最佳良藥。

二○二三年農曆春節到來，應景追念幾年前美國公司農曆年期間的美好回憶。