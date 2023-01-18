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開心果

鄭至燕

小孫女要滿三歲了，看著她可愛的小樣子，很想抱抱她、親親她，我們想念著這個小寶貝。

大兒子與兒媳工作、生活在加州疫情爆發時，小孫女出生了。看著她一天天長大，真是不容易，成長在百年一遇的世界病毒大流行中。她的照片及視頻送到我們的手機裡，我們都百看不厭。看著她一天一個樣的小臉蛋、小身板，那雙天真、可愛、活潑的眼睛，還有那若有所思凝重的神情，彷彿告訴了我們，她出生在一個特殊的年代。

她由襁褓裡的嬰兒，漸漸會爬、會翻身、會坐、會站立、會蹣跚學步、會自行奔跑。這一個個過程，都在我們的腦海裡揮之不去。她牙牙學語、開懷大笑、放聲大哭，都讓我們感動不已！在和她視頻的時候，讓她給我們一個親吻，她會把小嘴湊到手機上，發出一個響亮的聲音；讓她給我們一個擁抱，她會張開雙臂擁抱手機。她的舉手投足，就像一個個音符奏出美妙的樂章，像一支支彩筆繪出美麗的圖案，生動有趣。

她喜歡看書和有顏色的物品，還喜歡看鏡子和視頻裡的自己。每當她的爸爸媽媽對著小孫女唱兒歌，她也伊伊呀呀想跟著唱，小嘴巴張得大大的。大家笑，孫女也跟著笑。她會隨著音樂，高高舉起兩隻小手，有節奏地踮起腳尖跳芭蕾舞。她做事很專心，一件事情沒有完成，不會碰觸另一件事。同時也很認真，翻開她的描寫本，每一頁都很乾淨。描繪是她的拿手，從來不會畫出線外。

最讓她感興趣的，還是拿著聽診器給爸爸媽媽「看病」，會模仿醫生的樣子問道：「你哪裡不舒服？」一臉認真的樣子。自從今夏她有了一個小妹妹，會幫忙照顧妹妹了。給妹妹扶著奶瓶，幫妹妹擦小臉，嘴裡還模仿著大人的口氣說：「洗乾淨才漂亮！」長大些後，每天會拿著圖畫書給妹妹讀，從不馬虎。特別讓我驚訝的是，帶她看牙醫進行例行檢查，會很好地配合醫生，張大嘴巴，讓醫生給她檢查每一顆牙齒，從不吵鬧。在她的世界裡任何事情都很有趣。每當我們看到這些照片和視頻，都會帶給我們很多的驚喜、歡樂！

一晃近三年過去了，重溫著小孫女從出生以來的照片，長得好快呀。她稚嫩的小臉蛋上，有著一雙明亮、有神、堅定的眼睛，而這雙眼睛告訴我們，她是一個意志力堅強的女孩子。長大後一定是一個能幹、果斷、有毅力的好孩子。她出生在庚子年，長在我們遇到困難的特殊時期裡，所以她更顯得格外引人注目的不同，讓我們欣賞、佩服。好孩子長大以後，我們再和你聊吧！

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