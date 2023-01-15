二○二二年的聖誕節 正好是星期天，我們和親朋好友在舊金山南面的苔蘚海灘（Moss beach）訂了一家民宿 ，打算一起度過一個輕鬆愉快的周末和節日。

苔蘚海灘空氣清新，海景壯觀美麗。這家民宿緊靠著海邊的潮汐池，從臥室的落地窗都能看到躺在岩石上懶洋洋的海獅。房間裡乾淨整潔，一塵不染，我們最喜歡寬敞明亮的三樓，透過通往陽台的落地窗，可以看到遼闊無際的大海。它的一邊是廚房和餐廳，另一邊是客廳，客廳裡還有一個吊床，坐在吊床上看大海，愜意得好似神仙一般。

白天我們在附近海邊的步道散步，還開車遊覽了南邊的支柱點港口（Pillar Point Harbor）和半月灣（Half Moon Bay），玩得不亦樂乎。傍晚回來時，大家商量著每人做一道拿手菜，一起歡度平安夜。

正當我考慮做什麼菜時，先生把一包冷凍的春捲遞給我說：「把這個烤了，算你的一道菜。」好吧，這道菜雖然沒有什麼技術含量，但是非常大眾化並且受歡迎，可以「以少做多，以簡勝繁」。我把春捲放到烤箱裡，設定了半個小時的鬧鐘，把廚房空間讓給真正的大廚去大展身手，就坐到吊床上看海景了。

只見在藍色的天幕上，落日餘暉映照著天邊的雲彩，從耀眼的金黃到燦爛的火紅，光彩奪目，倒映在海面上，海天一色，美麗不可言喻。我忍不住招呼在廚房裡忙碌的大廚們：「快來看啊！多漂亮的晚霞。」

每年聖誕節我都會送禮物，感謝一年來在生活和工作中幫助我的朋友和同事們，可惜那些禮物和這瑰麗的景色比起來，簡直渺小得微不足道了；如果能把恢宏大氣、絢爛多彩的晚霞當作成聖誕禮物送出去，那蕩氣迴腸的美麗不知會驚艷了多少人。

恰逢平安夜，大自然如此鼎力助興，我們飄飄然彷彿置身於仙境，欣喜非常，紛紛在陽台上與這美景合影留念。在絢麗的晚霞渲染激發下，大廚們興致勃勃地把滿心歡喜融入風味各異的美食 裡。那天的美味彷彿只應天上有，人間能得幾回嘗？

當夕陽完全落入海平面下，紅紅的火燒雲依然將整個天空裝扮得浪漫溫馨，戀戀不捨地緩緩褪去。良辰美景加美食，親朋好友歡聚一堂，我們暢意地度過了這個平安夜。