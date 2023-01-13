自從退休 ，孩子們也都離家自立，多虧善體人意的乖女兒，總是排一些時間來陪伴我們，帶些美食 孝敬我兩老。母女相處在一起的時光，逛街購物這是最實際又最有助於家庭生活了，我們總藉此機會採購一些東西，彼此互相分享心得意見。

那天我倆一起去看鞋子，好長一段時間，不論任何時候，我們都是穿運動休閒鞋，又因為退休了，不修邊幅，加上腳趾拇指外翻，以前買的漂亮高跟鞋都不能穿了，一度以為從此與高跟鞋絕緣。後來看到八十來歲的南希裴洛西 穿著高跟鞋優雅自在風靡全球，她都能做到了，我應該也可以做到吧！

時代進步，各種日新月異的產品愈來愈根據我們人體的結構，做出讓我們穿了美麗又舒服的高跟鞋，而我卻還執著在十幾二十年前買的高跟鞋，硬要拿自己的腳去配合鞋子，難怪穿了舉步維艱；當我試了現在最新流行的高跟鞋，真的是太舒服了。

我和女兒各自買了適合自己的鞋子，我的是從以色列進口的舒適高跟涼鞋，前面腳底部分有墊高、粗跟，非常穩，整個人瞬間拉長，老態龍鍾的感覺頓時不見了。我得意地買回家穿給老公看，他發覺這雙鞋子有點舊髒、褪色，我說因為這是展示鞋，剩下最後一雙，老闆還給我了折扣，但老公硬要買全新的，於是我有點不捨地和老公去鞋店退了。

老公重新上網搜尋，原來這雙鞋已經停產，好不容易在聖荷西的網路鞋店買到，我心裡正想：「該不會就是我們退去的那雙鞋吧？」結果打開來一看，果真就是我們退回去的那雙鞋，而老公卻說算了，要我接受他買的，原本是女兒付錢孝敬老媽的，老公嫌棄是展示鞋，而今他付了無折扣的同一雙鞋，卻要我接受，這回換我堅持，於是又退了回去，真是要感謝這家店，沒有讓我們有任何損失。

但老公不死心，非要幫我買到這雙舒服又好穿的鞋子，於是他又努力上網搜尋，終於在佛羅里達一家鞋店買到一模一樣、全新的鞋子。恢復了我穿高跟鞋的自信，穿了一季的夏天和秋天，冬季來臨了，可不能穿涼鞋了，於是又買了兩雙保暖禦寒的高跟鞋。每天腳蹬高跟鞋，頓時感到自己變年輕有活力，抬頭挺胸、高人一等。

沒想到這一波三折的買鞋風波，也讓我對人生生活上很大的體悟。我們人是天天在變的，又何苦執著在過去的年輕美好事物裡，總想著把自己的身材變苗條，去附和十幾二十年前的鞋子和服裝，而忽視在我們眼前有這麼多又新又美好的鞋子、服飾。把握現在，不斷學習進步，愈老愈有智慧，生活更充實美好。