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沙漠裡的生命

陳冰紅

說到沙漠，腦海中呈現的只是一片無邊無際、金黃燦爛、柔軟細膩的流沙，相伴的是那炙熱的陽光和不見一滴水的乾燥。

離洛杉磯不遠的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）是個奇特的地方，以奇石怪樹聞名。這裡巨岩磊磊、怪石嶙峋，還有生長著令人瞠目結舌特異樹木的沙漠平原。一直好奇樹木在沙漠中如何生存，想來就算零星有幾棵，肯定也是枯萎凋落的。

計畫了多次的旅行，總因這或那的原因而一再取消。這次終於成行，卻不料連日大雨，尤其在素以陽光燦爛著稱的加州，實屬罕見；更奇的是，傾盆大雨中開了兩個多小時到達後，雨突然停了，還沒來得及慶幸，居然開始飄起雪花，很快雪越下越大了。來加州二十多年，除了去滑雪，還沒有在雪中逛過任何一個加州的國家公園，特別是在沙漠裡遇上鵝毛大雪，堪稱一絕。

不管怎樣，終於來到了約書亞樹國家公園，還沒到入口，沿途在附近的小鎮裡已開始見到不少奇石怪樹，而且驚訝地發現小鎮還蠻熱鬧，原以為沙漠附近應該不見炊煙。

公園兩邊是沙漠平原，一棵棵綠色的絲蘭植物約書亞樹，和各種帶著黃刺的仙人掌從沙土裡拔地而起，穩定牢固地生長，星羅棋布；旁邊則是各種大大小小、形狀怪異的奇石，如孫悟空的花果山、白骨精的骷髏石等等，可以想像在陽光的折射下會是怎樣的多姿多采，不僅感慨，那是經過幾百萬年怎樣風吹雨淋、烈日當空、風化剝蝕的歷練而成的。

遠處四周層巒疊嶂，山上的石頭的形狀、大小和色彩又與怪樹旁的奇石不同。

這個約一千兩百多平方英里的公園，驅車一兩個小時，荒無人煙；然而有樹則靈，深深體會綠色是生命的象徵。

一棵棵在如此乾燥的沙漠中倔強挺立的綠色怪樹，不僅給沙漠增加了色彩，帶來了變化，更令人看到了生命的頑強，無論狂風暴雨、還是赤日炎炎，在不見水滴的沙漠裡，它們默默地生長著，頑強地伸展著葉子；它們見證著人類的誕生與變遷；它們與奇石相依相伴，不再寂寞單調，繼續見證人類的未來，如此直到海枯石爛，天荒地老。

加州 約書亞樹國家公園 暴雨

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自修水龍頭止滴漏

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