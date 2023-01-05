打開門，見兩位陌生女子站在院子門口，其中一位拿著手機對我家拍照，遂詢問是否需要幫助。拍照女子解釋，「我祖父母曾住在這裡，這次跟朋友從亞利桑那州來加州 玩，特來此故地重遊。你不介意我拍照吧？ 」我當然不介意，並邀請兩位進屋來「盡興」遊，她倆喜出望外，連聲道謝。

根據市政府紀錄，我家房子建於一九五三年，曾經是平房，車庫水泥地上留下的標記顯示，一九五六年加蓋了車庫和二樓。不知何故，二樓也建有廚房，加上客廳、臥室、洗手間，可作為獨立的居住空間。六〇年代，二樓的大陽台又封起來改成了書房。

二十多年前，我們從一位長住法國的房主手中購得此房，他從未自住過，故不清楚房屋的歷史。住進來後，我常好奇以前誰住在這裡？ 為何擴建房子？ 是因為家裡人口眾多嗎？ 這下好了，原住戶的孫女能替我揭開謎底了。

拍照的女子叫凱西，進門掩不住驚喜：「天哪，難以想像又回到這裡，許多記憶一下子回來了。」她仔細打量，不時感嘆，「壁爐跟以前一模一樣」、「這扇法式玻璃門是訂做的，比普通的更寬」、「漂亮的橫梁還在」。我們搬來後做過整修，單層玻璃窗換成了雙層的，老舊的廚房洗手間改造一新，但保持了房子原來的布局，並特意留下五〇年代工匠風的壁爐架、窗框和裝飾橫梁。

凱西指著窗戶旁的餐桌說，那裡曾經也放過一張大餐桌。童年的她和堂兄妹放學就來祖父母家，下午和煦的陽光灑滿了草坪，遠處是藍色的大海，孩子圍著桌子做作業，空氣裡溢出烘培的香味，祖母常用杏仁餅乾、開心果餅乾、奶油甜酥捲等義大利 甜點款待孩子。冬天，祖父點燃了壁爐，松木在火裡發出劈啪的響聲；到了聖誕季節，壁爐架上整整齊齊掛著一排聖誕襪，每隻襪子上是不同的名字，那是祖母為兒孫親手鉤織的。在這裡，祖母手把手教凱西烤餅乾，十字繡，織毛線，溫馨的童年令凱西感懷萬千。

我問凱西是否跟祖父母住在一起？她說當時只有尚未結婚的叔叔住在祖父母家。兩老頗有理財頭腦，在二樓加蓋了出租公寓，貼補收入。凱西和堂兄妹因父母上班，放學後由祖父母照顧，傍晚父母下班後再接他們回家。

凱西把頭伸進叔叔住過的臥室，「真乾淨，跟以前大不一樣了！」 叔叔的興趣廣泛，釣魚 、修收音機、收集各種礦石，房間裡曾塞滿了叔叔的「寶貝」和各種工具，難以找到插足之地。為了釣魚，叔叔在後院築了個水泥池養殖蚯蚓，為自己和同伴提供了源源不斷的魚餌。我不再為水泥池的用途而困惑了。

叔叔彼時二十歲左右，常領著侄子侄女去海邊釣魚，去沙灘上放風箏，爬樹摘果子。面對前院，凱西說：「那棵樹長高了，小時候我只要用力一跳，就能搆到大樹幹的分叉處 ，堂哥還在樹幹上用小刀刻了名字。」 我跟她繞著樹仔細查看，發現個模糊的V字。凱西難掩興奮，「這是堂哥Vincent名字裡的第一個字母。」

院子角落有一簇因乾旱而變成紅色的肉質植物「玉樹」，凱西禁不住叫道：「這是祖母種的玉樹。」 我告訴她，改造院子時，考慮加州缺水，受玉樹叢的啟示，我設計了一個抗旱節水的肉質植物花園，如此說來，這些玉樹已經生存四、五十年了。我剪下幾支玉樹枝幹，凱西將栽到亞利桑那的花園裡，「我一定好好照顧它們，這是奶奶的玉樹啊！ 」