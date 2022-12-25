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圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

父親家鄉的松毬果

伊蓮小姐

出生在南方的我，或許嚮往爸爸家鄉北國的銀白世界，從小我喜歡撿拾松樹的毬果，在台灣撿、回爸爸家鄉大連撿、遠在南非的開普敦，我也是再接再厲的撿拾回來，或許喜歡這松毬果厚實沉穩的感覺，興許是帶著濃濃聖誕節的氛圍吧！

在我看來，松毬果直接跟聖誕節是畫上等號的。我會把收集的松毬果隨興地擺放著，或許讓毬果帶著禪味，或是聖誕氣氛，總讓我有著安穩的沉靜感，那種把大自然的韻律美感三兩枚的隨意擺放在裝置上，相當樸實可愛，濃濃的文青自然風襲來，總是讓居家充滿著北國風情。

全世界疫情看不到盡頭的當下，藉著撿拾回來的小物感受著異國風情，也讓我賭目思念起爸爸家鄉的一景一物，在心裡沉甸甸久久無法消散，那種父母南北融合之情，在居家顯得更貼切美好。

這種自然不花錢的裝置藝術，在秋冬顯得特別溫暖，增添個人風格，效果也很好，自己隨意擺放，展現自我風格，讓松毬果發揮更好的裝飾效果。當然這是來自爸爸家鄉的松毬果 ，自然有種人不親故鄉親的親切感，在全世界疫情蔓延下的另一種鄉愁。

藉由這松毬果 ，牽起了跟爸爸時空轉換之情，召喚著深藏在內心的思念，讓我在冬天潮濕多雨的季節，有種被幸福環繞的滿足感，一如爸爸不曾遠離。

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