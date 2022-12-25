寒風吹起，大雪降臨，天地蒼白一片。進入冬季，人們開始為節日忙碌，這是一年眾多節日中最隆重的一個。感恩節剛剛過完，人們從火雞大餐的蒙睡中驚起，開始黑色星期五 的商品搶購，拉開了聖誕節 的序幕。輕快的聖誕歌曲在店裡飄盪，處處洋溢著節日的氣氛。

大人們開始製作聖誕日曆，硬紙板上刻出二十五個小窗口，用彩紙裝飾整個日曆板，每一個小窗口上面依次貼上數字。每天孩子們來到日曆前，用小手戳破帶著數字的薄紙，從這個神奇的小窗口中取出各種不同口味的糖果，甜蜜的感受鋪路至聖誕節當天。

來往的車頂上載著大小不等的松樹，人們打開紅綠色塑料箱，將裡面的裝飾品一一拿出來，妝點聖誕樹；鄰居們開始忙碌在屋頂上和屋簷下安裝著彩燈。各家有不同風格，通常是玲瓏剔透的白色彩燈，附托著紅、綠、藍、黃、紫相間的彩球懸掛，有的是綻放微藍色的雪花燈，懸掛於白色電纜上；在房頂部高高豎起閃亮的十字架，或是身著華麗服裝的天使，頭頂著發亮的光環。

院子裡冰冷的草地上插放著一米高的糖果手杖裝飾，間隔整齊地排列在車道旁，熠熠的紅白光芒引入人們的目光，美麗的彩燈勾畫出家家住房輪廓，光彩奪目，有的像覆蓋著厚厚的白色發亮雪花，有的像紅綠白豔彩的薑餅屋，有的被晶瑩的冰柱燈點綴著，像個水晶宮。草坪上栩栩如生、搖頭擺尾的鐵絲小白鹿們，晶瑩的圓眼睛、紅亮的鼻子在寒風中閃爍；造型優美的樹型高塔綻放著霧藍色的光彩。 五彩繽紛，千姿百態的彩燈渲染了冰冷的夜晚，在茫茫的夜色中飄逸幻舞，給節日披上絢麗的盛裝。

在副食店交銀台前，意外地看見一小筐裡紅色精巧的小布 袋，上面紮著黑色的細繩，黑色字體明顯地標識著「Santa Coal」。我很好奇隨手拿了兩個，想著給孩子們玩，一位老夫人嚴肅地走到我面前說：「我不認為這是個好主意。」我不知道怎麼回答她，就給了她一個微笑。回家後，孩子們打開那紅色的小布袋，裡面有幾個像煤塊一樣塗黑的糖果，我趕緊去查Santa Coal的喻意，才得知這是為那些不守規矩孩子們準備的聖誕禮物，作為一種懲罰。看著孩子們有滋有味地品嘗著這些黑色的糖果，欲語又止。

藍色眼睛、頭頂紅帽、著緊身紅衣的小精靈常常出現在家裡高高的書架頂上，觀看著孩子們的一舉一動，它會把孩子們所有舉動和他們的期望告訴聖誕老人，所以孩子們需要格外地小心，在它的監督下做個好孩子。

郵局在十二月會開啟發往北極信件的服務，孩子們可以拿著寫好禮物期望的信件，在信封上寫著：北極聖誕老人，信件會飄飛到那冰天雪地的北極某個地方，小精靈們在聖誕老人的指導下，正在加班製造孩子們的禮物；老人在一旁認真地核查禮物名單，保證不能漏下任何人的禮物。

平安夜，我們通常會做一些小甜餅，孩子在臨睡前給聖誕老人寫一封短信，告知老人他們這一年學習很努力，很聽爸媽的話，是一個好孩子，並希望老人能夠品嘗桌上的甜餅和一杯牛奶，然後揉著惺忪的睡眼回屋睡去。她們知道，聖誕老人會在她們的睡夢中，由八隻會飛的馴鹿拉著滿載孩子禮物的雪橇，飛奔全球各地。

聖誕老人順著煙囪進入房屋，留下各種用彩紙包裹好的禮物，在壁爐上懸掛的聖誕襪中填滿糖果，然後神祕的聖誕老人就消失在這個魔幻的夜幕中。