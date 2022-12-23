「狼來了！」我一聲尖叫，「碰」地一聲關上了門，正在居家工作的先生從房間衝出來，走到門口緊張地張望，「在哪？」

我指向家門外十幾米處，兩隻小狼剛剛穿過，一隻老狼正站在我家前院的灌木叢旁警覺地東張西望，好像在為小狼保駕護航。看看四周沒有動靜，然後昂首挺胸朝著我們家後院的山坡走去。

「怎麼，這群郊狼真的在這附近安家了？」我問道。先生囑咐我以後出門一定要先看看外面，不要一個人到後院。這已是第三次見到郊狼！

我住在北加州 郊外的一個小鎮，半山坡旁。平時各種動物出入，鄰居們司空見慣；但二○二○年的這場疫情改變了這一切。三月居家令開始，孩子開始上網課，大人開始居家工作，開始網購生活用品，街上不見行人，路上沒有車輛，平時熱鬧的小鎮中心寂靜無聲，像座死城。

隔壁鄰居是位退休醫生，她每天遛狗。一次她打電話來告訴我們，那幾天早上她看到幾隻郊狼從山上下來在我們的街上溜達，讓我們注意，人不出門，動物就來了。

我們開始在住處附近戴口罩散步，那天又遇鄰居遛狗，我們都想保持社交距離 打招呼，但小狗興奮地衝到我們跟前打招呼，像是見到久別的朋友。鄰居說，今早看到有一隻大鹿，站在我家斜坡的一棵枇杷樹前一動不動，像個雕塑 。難怪，很多枇杷被吃了。

各種動物出入頻繁，為了保護我們種的蔬菜、花兒和水果，也常常需要和牠們鬥智鬥勇，上天同樣看顧他們，和我們共享一個天地。

我們不怕動物，直到那個早晨，先生拉開紗窗，正準備打開玻璃門去後院，忽然看到一隻郊狼在我們家的玻璃門外張望，只是一門之隔，聽到聲音，牠站住了，雙眼盯著我先生，幾秒鐘面對面的對峙中，先生嚇出一身冷汗。郊狼不慌不忙地走了。

「狼真的來了！」這山上的來客，牠不怕你，你就要怕牠了。這該怎麼辦？

隔壁鄰居說已聯絡動物管理局，讓他們來驅趕郊狼。但還沒人回覆。

從此我提高警惕。一天我在樓上陽台喝茶，忽然看到在山坡下的鄰居與我家的地界處，有三、四隻小動物，有點像狗，又有點像狐狸，黃色的毛，短短的尾巴，正在地下打滾，曬太陽。我馬上叫先生，他也看到了，那是郊狼下崽了！聽到我們的聲音，小狼崽馬上就鑽到樹叢，然後鑽進了敞開的下水管道。

後院由市裡安放的下水管道在三家鄰居地界的交匯處。這下水管道通向哪？先生說，把水管子的口堵住，牠們就不會到咱們後院了。老美鄰居說如果把小狼在下水管道堵死，老狼來報復可麻煩。想想四隻狼崽在後院安家，如果再繼續繁衍，後果不堪設想。先生還是用石頭堵住了洞口。

那個晚上風聲鶴唳，半夜聽到老狼的嚎聲，令人毛骨悚然。據說郊狼用嚎叫和氣味傳達信息，肯定是老狼在找小狼，那嚎聲令人徹夜難眠。

動物管理局終於回電說，如果有人被郊狼、動物傷到，他們才能參與，否則不會管制；美國還有保護動物的法律呢。動物有生存權利？那麼人的生存權利是否要高於動物呢？老美鄰居說，「牠們可是比人類先來。」

他又告訴我，其實郊狼與狼還是不同的。美國歷史上被郊狼咬死、咬傷的人很少，遠遠比人類的好朋友狗傷人的機率還低得多。

這位老美鄰居給我解釋動物的權利，人類那麼強大，有強大的武器，也要善待動物；很多動物自有天敵，可以維持生態平衡。

我明白動物和人類共同擁有大自然，只要互不侵犯，人與人，人和動物應該是可和平共存的。