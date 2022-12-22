我的婆婆與媽媽同住了八年，這樣稀有的事，每次跟中國人說起，對方都會用懷疑的眼光看著我說：「婆婆和媽媽能住一起嗎？」跟老外說時「你開玩笑吧？」她們認為婆婆、媽媽是人世間最有微妙距離的兩個角色。

有次坐在音樂廳聽音樂，前排一久違的朋友回過頭來打招呼聊聊，我順便介紹坐在左邊的婆婆，坐在右邊的媽媽，「婆婆、媽媽？」她好奇說。我點頭，婆婆和媽媽微笑著同她打招呼。

那一年五月，先生的父親在美仙逝，正在忙著葬禮事宜，父親從台打長途電話來：「我下星期要開刀，妳快回來看我。」父親很少這樣對要求，所以我匆忙安排葬禮就回台，但沒多久他也走了。忽然間婆婆跟媽媽都成了孤家寡人，我們做兒女的如何照顧呢？

婆婆與媽媽在我們結婚前就是朋友，所以我就花了點心思遊說兩位長輩，「妳們住在一起吧！我也方便照顧。」當然她們心中並不願意，但又不願獨守空屋，退而求其次，勉強地答應了。

母親從台灣搬來，住進了本來公婆住的三房一廳小房子。每星期我帶她們去中國城大肆採買，有需要時去看醫生，星期天一起吃午餐。三間臥室，她們一人一間，第三間就成了客房，來看望她們的晩輩可以住。

婆婆、媽媽都愛乾淨，家中一塵不染，窗明几淨。婆婆天天讀聖經，寫一手好字；媽媽喜園藝，有綠手指，小小院子她種了蘭花、梔子花，每年花開不斷，金橘更是果實纍纍。她又愛織毛衣，我們每人身上都有一件。

兩人都愛極方城之戰，二缺二，倒是不難找到另一對同好者，附近正好有一對婆婆媽媽，不同住，但相約開車過來，於是兩對婆婆媽媽，大戰一天。

先生的妹妹和妹夫常常來看望她們，也會陪她們玩四圈；偶爾我們的好友也會突然光臨，第二天早上我總會接到媽媽的電話，「妳猜我們昨天做什麼？」「跑馬拉松 ！」我逗她，她高興地說：「你們那對朋友來陪我們打牌。」「哈哈，三娘教子。」「錯了，是子教三娘。」媽媽糾正我。

兩人同住，吃飯成了大問題，媽媽愛燒會煮，常常不厭其煩又炒、又燉、又烤、又紅燒；婆婆潔身自愛，對廚事一向興趣缺缺，日常用餐，粗茶淡飯即可，保持廚房乾乾淨淨為首要。

媽媽做事快手快腳，婆婆慢條斯理，我曾建議各吃各的，或每人做一星期，兩個建議都被否決。媽媽隨手一做就是一堆，做多自然得與人分享，從此她一人做二人吃，因此她心中有怨，何況她也八十好幾，精力有限。

為這每日午餐、晚餐之事，她頗有微詞，向我抱怨過幾次，我卻愛莫能助。我沒有女兒，她沒有媳婦，母女之間止於情，婆媳之間止於禮，只有勸她想開些，能者多勞。她無奈地看看我，也知女兒無能為力，退一步海濶天空吧！從此默默接受掌廚之大任。

兩人經歷過觀望、將就、適應、包容，最後歸於靜好。任何兩位性挌不同的人住在一起都需要時間磨合，更何況是婆婆媽媽；但她們都是識時務之人，體諒我之不易，就盡可能不給我再添麻煩。兩人相安無事八年，直到母親過世。