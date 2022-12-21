走出大門，見花圃裡的秋杜鵑冒出一些小小的粉紅色花苞，先生指著花苞說：「小荷才露尖尖角」；踏在去二樓的樓梯上，他說：「欲窮千里目，更上一層樓」；月圓夜分，先生對著窗外天空皎潔的月亮，說：「床前明月光，疑是地上霜」；在郵輪上，對著一望無際的大海，說：「海水無風時，波濤安悠悠」；我在廚房煮紅豆蓮子百合湯，先生聞到香味，問：「煮的是什麼？」我回答：「煮紅豆湯。」他就朗朗上口：「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多采擷，此物最相思。」

這是我們兩老從七月初至今努力讀詩的成績。想當初一位老朋友在電話裡與我們聊天時，他說已經會背整首「琵琶行」，還在電話裡背給我們聽。哇！這首超過六百字的長詩，他竟然一口氣背了下來，實在令我們佩服不已。他說歲數大了，最怕得到失智 症，所以必須要多方面運用頭腦，背誦詩詞是很有效的一種頭腦鍛鍊，在背誦之餘，還可以研究詩詞裡面的歷史典故，甚為有趣。他鼓勵我們讀詩，要我們從五言或七言短詩開始。

我們接受他的建議，先從書架上把唐詩三百首和千首絕句等書取下來，翻找以前在中學裡背誦過的詩詞。

剛開始，我們讀詩像唸公文稿似的，硬梆梆的，毫無生氣；慢慢地，讀得順了，有韻味了，再後來還可以讀得搖頭晃腦，也可以背誦出來。先生和我互相鼓勵，飯後十分鐘的散步或是在健身 房踩腳踏車時就是我們溫習詩詞的時間，我說上一句，先生接下一句，如果接不上就重複一遍，再繼續往下背。有時先生會搶著先說第一句，讓我接下一句；有時想起詩詞裡的一句，但怎麼也想不出上下的句子；有時更是張冠李戴，兩人就哈哈大笑。

在朗讀詩詞之外，我們還練習寫字。最初是先生的提議，他認為如果把詩詞寫下來會增加印象，有利記憶。

於是我們就對著詩詞逐字抄寫，寫著寫著，問題出來了，許多字寫起來不是少一豎、缺一捺，就是一撇寫成一豎，或不該出頭的寫得衝上了天。對於筆畫多的如，遲、覺、響、戲、圖、舉等字，寫起來是錯誤百出；而筆畫不多的字寫起來也是模稜兩可，似是而非，如「書」字，中間有幾橫？「更」字，最後一捺要不要跨過那一撇？「鳥」字的中間少了一橫，成了「烏」字等等。

有一次，因為先生看不清楚這「辭」字的筆畫，我就想把字寫得大大的，這才發現我必須要把「辭」字拆解成四個部分，再邊看邊抄，實是汗顏。這類錯誤的發生是因為我們提筆寫字的機會少之又少，所以我們下定決心，要努力練習寫字，我把捐款機構贈送的便條紙收攏起來，物盡其用，就在便條紙上練字，先生用黑色粗頭簽字筆寫大字，我用普通的筆寫小字。

如今我們兩老在鍛鍊身體之餘，總會坐在電腦前讀詩和習字，不知不覺，彼此對話的詞彙增加了，字體也越發工整。讀詩與習字豐富了我們的退休 生活，增添許多樂趣。

開車去郊外賞紅葉的途中，先生開口：「一去二三里，煙村四五家，亭台六七座，八九十枝花。」