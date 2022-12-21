讀詩與習字
走出大門，見花圃裡的秋杜鵑冒出一些小小的粉紅色花苞，先生指著花苞說：「小荷才露尖尖角」；踏在去二樓的樓梯上，他說：「欲窮千里目，更上一層樓」；月圓夜分，先生對著窗外天空皎潔的月亮，說：「床前明月光，疑是地上霜」；在郵輪上，對著一望無際的大海，說：「海水無風時，波濤安悠悠」；我在廚房煮紅豆蓮子百合湯，先生聞到香味，問：「煮的是什麼？」我回答：「煮紅豆湯。」他就朗朗上口：「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多采擷，此物最相思。」
這是我們兩老從七月初至今努力讀詩的成績。想當初一位老朋友在電話裡與我們聊天時，他說已經會背整首「琵琶行」，還在電話裡背給我們聽。哇！這首超過六百字的長詩，他竟然一口氣背了下來，實在令我們佩服不已。他說歲數大了，最怕得到失智症，所以必須要多方面運用頭腦，背誦詩詞是很有效的一種頭腦鍛鍊，在背誦之餘，還可以研究詩詞裡面的歷史典故，甚為有趣。他鼓勵我們讀詩，要我們從五言或七言短詩開始。
我們接受他的建議，先從書架上把唐詩三百首和千首絕句等書取下來，翻找以前在中學裡背誦過的詩詞。
剛開始，我們讀詩像唸公文稿似的，硬梆梆的，毫無生氣；慢慢地，讀得順了，有韻味了，再後來還可以讀得搖頭晃腦，也可以背誦出來。先生和我互相鼓勵，飯後十分鐘的散步或是在健身房踩腳踏車時就是我們溫習詩詞的時間，我說上一句，先生接下一句，如果接不上就重複一遍，再繼續往下背。有時先生會搶著先說第一句，讓我接下一句；有時想起詩詞裡的一句，但怎麼也想不出上下的句子；有時更是張冠李戴，兩人就哈哈大笑。
在朗讀詩詞之外，我們還練習寫字。最初是先生的提議，他認為如果把詩詞寫下來會增加印象，有利記憶。
於是我們就對著詩詞逐字抄寫，寫著寫著，問題出來了，許多字寫起來不是少一豎、缺一捺，就是一撇寫成一豎，或不該出頭的寫得衝上了天。對於筆畫多的如，遲、覺、響、戲、圖、舉等字，寫起來是錯誤百出；而筆畫不多的字寫起來也是模稜兩可，似是而非，如「書」字，中間有幾橫？「更」字，最後一捺要不要跨過那一撇？「鳥」字的中間少了一橫，成了「烏」字等等。
有一次，因為先生看不清楚這「辭」字的筆畫，我就想把字寫得大大的，這才發現我必須要把「辭」字拆解成四個部分，再邊看邊抄，實是汗顏。這類錯誤的發生是因為我們提筆寫字的機會少之又少，所以我們下定決心，要努力練習寫字，我把捐款機構贈送的便條紙收攏起來，物盡其用，就在便條紙上練字，先生用黑色粗頭簽字筆寫大字，我用普通的筆寫小字。
如今我們兩老在鍛鍊身體之餘，總會坐在電腦前讀詩和習字，不知不覺，彼此對話的詞彙增加了，字體也越發工整。讀詩與習字豐富了我們的退休生活，增添許多樂趣。
開車去郊外賞紅葉的途中，先生開口：「一去二三里，煙村四五家，亭台六七座，八九十枝花。」
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