一百一十多年後的餘響

感恩節的時候，女兒帶我們去看鐵達尼號沉船紀念館。

紀念館就設在曼哈頓 十四街F車地鐵站 對街，從一不起眼的小門進，邁上台階，迎面就是一幅巨幅畫像，這畫面我們在電影「鐵達尼號」（Titanic）也見過，畫的是船廳中央的樓梯和小神像。轉過就進入展覽室，裡面燈光有點暗，觀眾不多，人們都低聲說話，彷彿是面對事故的凝重。

第一展室裡，用大幅照片展示船台上建造中的鐵達尼號，那兩層樓多高的蒸氣機傳動齒輪、近三、四層樓高的船艉上懸著巨大的螺旋槳，無不顯示鐵達尼號是上個世紀初工業文明的集大成者。鐵達尼號船長和總工程師的巨幅合影也懸掛牆上，也許在船的設計和操縱上他們犯有大錯，但他倆都選擇與鐵達尼號一起沉入海底，這行動仍使人敬佩。

展品中有不少來自鐵達尼號上的實物，那木製門窗、餐椅做工精細，雕刻精美；銀製器皿高雅考究；瓷製盤碟紋飾高貴典雅，又顯示鐵達尼號建造者們傑出的手工業工藝水平。

展室複製了船上的一至三等艙，與現在的郵輪 大體相仿。三等艙房間小，上下四個鋪，房中僅有個洗漱台；一等艙房大如家居，雙人床、梳妝台、衣櫃、桌椅一應俱全，房間連著客廳，客廳的靠背椅、會客桌無不雕刻精美，紋飾高貴。還有複製的船上電報室，那摩斯電碼打孔機、拍發電碼的按鈕裝置、牆上懸掛的電話機，還有電閘、燈光裝置，無不表明這是上世紀初高科技的匯合。

展室裡用動畫向人們演示鐵達尼號沉沒的全程，郵輪從倫敦開始它的處女航，在以前所未有的速度奔向紐約途中，船頭迎面遇上漂浮的冰山，向左側避讓不及，冰山畫破右舷，船身進水，船頭先沉入海，全船燈光隨之熄滅。船上前、中、後三個煙囪左右倒下，船身由頭而後依次入海，船的後半部翹起並斷折隨之沉入，過程僅在一個多鐘頭。照片展示後來在海底找到的沉船，船頭半埋海底，舷欄、起重機、絞盤機都覆蓋了厚厚一層沉澱物。

展室裡展出人們留下的遺物，如照片、日記、錢包、懷表、珠寶項鏈等，一雙沉船上找到的兒童皮鞋，旁邊是張照片，照片上的女童穿著那雙皮鞋。最令人痛惜的就是這些遇難的人，那張張鮮活的人物照片，衝擊著看展人們的內心。

那支在輪船下沉時在甲板演奏的樂隊，這次我看到了他們真實的人像，相片上他們多是年輕人，有的還手抱樂器，他們在最後的時刻不是選擇逃生，而是用生命為臨近滅頂之災的人們送上最後的慰藉。我深懷敬意，向照片上這些人行了鞠躬禮。

鐵達尼號啟航前，報社曾登出專訪，船上有關人士言，「我們的船有最好的設計，最強勁的輪機，燃燒的是地球上熱值最高的煤，我們會用最快的速度、最多的運載旅客、最少的航行天數抵達彼岸。」然而人類的驕傲很快就在大自然面前撞得粉碎。走出展館，曼哈頓已是燈火輝煌。沉船發生於一九一二年，可這至今己有一百二十多年的餘響，仍沉重地擊打著人們的心弦。