感恩父親的鼓勵，在我幼年，家中就有今日世界、國家地理雜誌的刊物，這些刊物介紹美國的新聞和國家公園的照片，我對美觀的山川百看不厭。

長我十幾歲的大哥和二哥喜歡買書，且偏愛英文名著的中文翻譯作品。大哥收藏莎士比亞全集；二哥收集名家床邊故事的中文版和名家短篇小說 作品，他也愛買世界名著，咆哮山莊、傲慢與偏見、雙城記等等，不勝枚舉。

他們的收集並列在家中書架上，我天生孤獨傾向，這些書籍是我寒暑假的最佳消遣娛樂，每年寒暑假，我都是在院子裡的葡萄架下，坐在大藤椅上欣賞各國的名家作品，真是幸福的日子。

高中三年時間，我每天固定在放學回家途中，逛一家書店，多半是只讀不買，老闆從來不介意，店中都是同好；後來出國，住在北加州 的矽谷，有一家世界日報的書局，不消說，我是常客；最喜歡的是我收集張愛玲的著作，這個書局提供代購服務，完成了我的收集夢。

有一個網站提供網購書籍和錄影帶服務，我買到了很多日本名作家的中文翻譯小說，其中有些是諾貝爾 文學獎得主的作品。

有幾次跟白人同事聊天，我引用了小婦人書中的故事，她們才知道，世界名著早就有中文翻譯版，而且我讀過很多著作。一般白人同事，都不了解台灣人民是世界化的，廣泛接觸世界資訊的。如今網路普及，什麼書籍、影視娛樂，都是一指可及。

回首過去，我的書籍收集史，真正了解「書中自有黃金屋」的幸福。