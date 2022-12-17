日前拜讀了「家園版」李靜明女士的大作「誠信」，對她文中講述發生在她和她兒子間有關誠信的互動，覺得非常生動和有意義。其實不光在講究誠信方面，在其他遵守西方約定俗成的規則方面，移民 二代的思想境界都比我們第一代要高得多，這點我也常常從我孩子身上感受得到。

兩個月前，我因摔傷連夜到醫院看急診，醫生給我一只相當於打石膏的充氣塑料大靴子用來固定腳踝，這只價值兩百元的靴子必須自費。第二天我打電話告訴一個負責工會和教師聯絡的同事，詢問請病假的手續，她一聽我因為腳摔傷套上大靴子不能開車，立刻說她兩年前也摔斷過腿骨，同樣買了一只大靴子穿了兩個月，現在閒置在家，讓我丈夫去她家拿給我穿，然後等複診時候把醫生給我的靴子退掉。她說：「兩百塊錢不是小錢，能省幹嘛不省？」

誰知女兒們聽後個個強烈反對，她們說醫院不是商店，我們不可以為了省錢而讓醫院蒙受損失；我只好再打電話跟同事解釋因為女兒反對，我們不去拿她的靴子了，同事半揶揄半誇讚她們是加拿大好公民。

這些加拿大好公民們體現在很多方面。我們第一代中國移民，由於在國內沒有付小費的習慣，所以出了國對於到餐館吃飯付小費總不習慣，以致成了一個讓人詬病的話題；但二代移民們在這方面卻是老一代的楷模。

我有個朋友曾經跟我講過，疫情第一年，他們家每星期固定在一家中餐館 訂一頓午餐，自己開車取，朋友認為不是在餐館裡吃（堂食）就沒付小費，但是有時朋友沒空，就讓兒子去取，兒子總是付至少百分之十的小費。再輪到朋友去取午餐時，前台經理總問怎不讓兒子來，兒子好帥好乖啊。朋友感嘆自己沒給小費好像被嫌棄，兒子因出手大方備受歡迎。我倒覺得朋友兒子付小費不是為了受歡迎，而是他覺得應該付就付，像我女兒一樣。

去年我們家有一次過節聚會，我們在烤鴨店訂了些菜，大約四百多元，我認為是我們自己到餐館拿，給二十塊錢小費意思一下足夠了，沒想到女兒去取時湊整數，給了近八十塊錢，超過百分之十五的小費。我說我們沒在餐館吃，也不是晚餐，用不著給這麼多；她卻說，如果這些菜是在西人餐館訂的，她肯定會給這麼多小費，不然拿不出手，現在不能因為菜是中餐館做的就少給，一席話說得我語塞。

我們老一代移民還有個讓人詬病的習慣，就是在超市買菜時喜歡挑挑揀揀；輕則剝掉菜葉，扯掉香蕉，重則邊挑水果邊吃進嘴裡，比如櫻桃、葡萄。已有很多視頻拍下這類醜行，移二代們對父母的這種行為普遍感到羞愧和反感。

有次在超市，一個媽媽連扯兩把香蕉，都是把香蕉的第一層扯下扔回，第二層裝進袋。她有個十來歲的女兒站在身邊，看見媽媽扯了第一把香蕉，又要扯第二把，立刻伸出手去擋住香蕉，小聲說著「不要這樣嘛，這樣不好。」還有次看到一個男孩用英語說So selfish（自私），他的媽媽正打開雞蛋 盒，把小雞蛋換大雞蛋。

司馬遷在《史記》裡寫道：「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。」其實無論第一代或二代移民，可以說都是衣食無憂，但毫無疑問，這些移二代們更自尊自愛，誠實守法。我想很重要的一點，是他們在這裡從小所培養的遵守規則，不占便宜，注重誠信的習慣，已經在心裡深深地扎根。