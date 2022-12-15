小兒子每周有三次跆拳道 課，跆拳道的教室雖然挺大，但在一群孩子和家長的嘈雜中就顯得擁擠不堪，空氣也不好，所以每次把兒子送進教室後，我就自己另謀出路，打發那無聊的四十分鐘課程時間。

很幸運，不遠處就有一家連鎖超市，我經常在這家超市的其它分店購物，十分熟悉也喜歡，兒子上跆拳道課時，我就在那裡購物或者休息上網。

時間久了，超市的工作人員也一一面熟起來，雖然沒有什麼交道，不過日積月累的碰面，我對這些熟悉的陌生人也開始有印象，尤其是一幫十幾歲青春期的孩子，他們一般是假期或者課後打工，讓我心生很多感慨，很喜歡這種讓孩子接觸社會的方式，期待著等自己的孩子到年齡也要鼓勵他們加入。

這群孩子中有一位女孩，講話聲音很大，經常吸引我的注意。她把頭髮梳成很高的兩個馬尾，像兩只鬢角一般，上面綁著五顏六色的橡皮筋，臉上是很濃厚的煙熏妝、猩紅的嘴唇、耳朵上好幾個耳洞、鼻子上也有鼻環，最讓我難以接受的是，下嘴唇上還有一個小小銀色的環，我總想難道她不擔心食物會從那洞裡漏出或堵塞？

這女孩的裝扮，對於我這種有兩娃的中年婦女簡直是災難，為什麼好好的女孩要把自己打扮得那麼誇張且不倫不類。我曾經遺憾自己沒有女兒，看到她之後，驟然想，如果是這樣的女兒，那還是要正常裝束的兒子。

後來我看到女孩基本都是無視狀態，眼光直接飄過。不過很意外的，我和她居然會有面對面一場難忘的交道。

那天我剛送完兒子，推著購物車就進了超市，忽然左腳抽筋，疼得我無法直立，因為這種狀況時有發生，我經常就是揉搓腳緩解，一般幾分鐘之後就沒事。

那天情急中，我用右腳去踩左腳，可是那次抽筋連帶小腿一起，我疼得滿身大汗，人蜷縮一起。這時我聽見很有人大聲問：「妳還好嗎？怎麼了？」

我抬頭一看，居然是那個女孩，我非常詫異，但難受讓我語無倫次，意思表達不清晰。她接著問：「需要打九一一 嗎？」我只有拚命搖頭。她看了看我，幫我搬來一張凳子，問我需要水嗎？我感激地朝她笑笑，抽筋又一陣襲來。我痛苦不堪，彎腰用手去揉腳掌。那女孩再次靠近我，很誠摯地問，「需要我幫忙按摩腳嗎？」

我震驚得連難受都不見了，同時非常感動，即便親密的朋友和家人，可以這樣幫忙的都不多，我連連擺著手。

那女孩沒再說話，一直在我身邊默默陪著，等我恢復正常才離開，望著她的背影，我真是心緒萬千、汗顏萬千，之前我以貌論人，覺得人家一定是叛逆不守規矩的壞女孩；可事實擺在眼前，這女孩比一般人善良熱心得多，證明我的眼光不僅保守而且過於落後了。

生活又給了我生動的一課：人擁有美好、陽光樂於助人的個性和長相、打扮是沒有必然的聯繫，更不能因長相打扮就對人的品格做論斷。就如古話說的：「人不可貌相，海水不可斗量」。