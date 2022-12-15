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台北雨

沈怡

以陽光及不下雨出名的南加，近年特別乾旱，無論下了多小的雨，大家都會期待、興奮著，在響應節約用水之際，澆花草都要限制，平日也順應情勢洗戰鬥快澡。

十月初回到因疫情而久違的台灣，那時已過了二月至六月的春雨及梅雨時節。回台前，親友告知那時台北下著已兩、三星期的雨，剛下飛機見綿綿細雨，在恍惚間，還以為雨水正滋潤南加。  

回台北的第一個月可以說是日日皆雨，小則走在街上，忽然豆大雨點凌空而下，或小雨點飄然而至，其他時間大部分都聽得見唏哩嘩啦的雨。下雨是每日生活中的必然，十月大則三颱同時掃過台灣邊境，滂沱大雨整天整夜沛然傾下，這雨水深入到人們生活中。台北住家巷弄常有塑料棚頂，幾乎整天甚至整夜大小雨叮咚敲聲，有時清脆有時急促，偶爾暫時停歇，屋簷流雨滴答落下，奏起深秋初冬的急徐交響曲，有時清聲悅耳，時而澎湃迴腸，偶爾風也悄然而至伴奏，對於我，也是夜半的樂音饗宴。

每當出門時，手上或背包帶把傘，就如天天有手機相陪般地自然，無論室內或室外的公司行號、超市、餐廳甚或街頭小吃的門邊，總有讓顧客放置的傘架；就算手頂雨傘，雨大出門時靴子內的腳也會飽嘗滋潤。

記載中提及，全台灣北部、東部經年有雨，是全東亞最潮濕的地方，基隆稱為雨港，我返台整整一個月天天有雨，其中就算有一、兩天難得驚鴻一瞥見朝陽或夕陽，但想必一天當中也會飄下些雨。總之，雨，幾乎日日光臨十月的台北，可稱雨城了。對我而言，可喜的是在此可以盡情享受天地豐沛之洗澡樂。

回到美國的第二個月，早晨醒來，居然豔陽高照，在如此光亮中，反覺刺眼又有些不適應，出門少了上個月手上天天必備的傘，反而覺得失落了什麼？想念煙雨濛濛的台北了嗎？

無論如何，回到了家鄉，雨落春猶在，無論晴雨，就如那首老歌「台北的天空」，提及不論多少晴雨的歲月，我只願和你度過，因為我聽到台北心跳的聲音。

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