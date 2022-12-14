復活節的那星期，我們去西雅圖 旅行，抵達的當日午後，沒有特別安排，隨意在街頭閒逛。那天的西雅圖氣溫宜人，空氣清涼，街面整潔安靜，偶爾有人走過街頭，並不匆促，只邁著悠閒隨意的步伐，可為名副其實的逛街，全然沒有美國其他大都市的吵鬧喧嚷，恍然走在挪威街頭的錯覺。

正感受西雅圖給與的衝擊，更驚訝的是走到一個路口，正欲拐彎的司機竟然停下，等待我們先行通過。這是在休士頓和紐約等大都市所罕見的；此為西雅圖第一驚喜。

旅館 房間的落地窗外，有一片湖，叫聯合湖（Lake Union），在藍天的襯映下閃著藍色的波光。晴天碧水間，西雅圖的陽光與西雅圖人一樣，禮貌友好，從容淡定，既不似德州的暴烈，亦沒有紐約的無常，它周全、溫和、低調、恆長，像極了一個溫柔的婦人撫摸她的愛子，充滿母愛般的溫厚情懷；此為第二驚喜。

第二天一大早，拉開窗簾，昨日碧藍色的湖面煙雨迷茫，寬敞的露台上雨聲滴答，陰霾的天空透出濃厚的憂鬱氣質，這才是傳說中的西雅圖氣候，坐在遮陽傘下，捧一杯濃茶，欣賞雨霧中的西雅圖。

翌日清晨，陰霾散去，陽光重現，適合戶外活動的好天氣。步出旅館，走到湖邊。草地上，一群骨頂雞成群結隊散步，一隻北極鷗獨自站立湖畔，做沉思狀；草地的另一頭，一隻禿鼻烏鴉體型壯碩，邁著八字步慢悠悠地踱步，很跩，很有領導範；六、七隻體型巨大的黑雁在草叢間一下一下啄食，一點也不懼人，我走近幾步拍照，居然不受驚嚇，衝我直直走過來，嚇得我掉頭就逃。

穿過一座木橋，沿著湖邊步道 向北而行，沿途鮮花遍地，粉紅色、粉白色的日本晚櫻綴滿樹枝；金雀花、紅黃兩色的鬱金香、水紅色的雲上杜鵑、黃色的羽衣甘藍，還有一叢叢的藍鈴花，爭奇鬥豔。湖上浮著一群綠頭鴨，悠閒自得。

清晨的空氣清爽極了，天藍雲白，湖水湛藍，水天一色，交相輝映。湖邊步道繞湖而建，走完全程大概需要一天，我們大約走了八英里便返回；午後，徒步直奔艾略特彎（Elliott bay）。途中路過西雅圖太空針塔（space needle），因為疫情擔心窄小的空間不安全，所以並未進去。

艾略特海灣遊人如織，手拉手的情侶漫步於海邊，一對老夫妻坐在長椅上打盹，一個大家庭在草坪上支起烤爐燒烤、野餐，微風吹來烤肉的香味。我們沿著艾略特海灣走來走去，時而在長椅上歇歇，吹風賞景；時而讚嘆一番西雅圖可人的天氣、整潔的市容，還有淳樸友好的民風。

這是一座一眼看見便喜歡的城市，沒有絲毫的陌生感，似曾相識的熟悉和親切，有回家般的舒適與溫暖。