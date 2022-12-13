七十年代在台灣，每個成年男子都必須服兵役，我也不例外。當時部隊的駐地在南部的高雄，營區內種滿芒果樹，這對我來自北部的人，心中有一種興奮和期待，因為當時交通不發達，還不能貨暢其流，所以平時是很難吃到芒果的。

眼看收成季節快到了，滿樹的果實一天天變大，心中不免開始垂涎，但營區指揮部早有命令「果實屬於全體官兵福利 ，不得私自採食」，我只好期盼哪一天營區會集合官兵，大家一起來採收，一起享受福利，相信這會是一項蠻有意思的團體康樂活動。

不料有一天，營區裡突然出現一群老百姓，帶著梯子和工具，開著民用卡車，大肆「擄掠」一空，我的「美夢」也跟著成空，一時間實在難以接受，這些平日在「重兵把守」下等待豐收的成果，就這樣被輕易奪走，感覺就像正規軍遭到游擊隊突襲了；後來才搞清楚是怎麼回事，原來營區早以把這些果樹包給商人， 賣得的錢作為官兵加菜之用，但我心中卻寧可用美食 ，換回那些天天盼著它們成長的芒果以及那從未嘗試過採收經驗。

此事過後約一個星期，某個周日下午，我正在營房裡輪值留守，忽然聽見鐵皮屋頂傳來「碰」的一聲；心中還在為那些沒吃到的芒果而念念不忘的我，直覺地想到「會不會是芒果掉下了？」於是走出去瞧瞧，果真是一顆顏色鮮黃的芒果掉在地上，圓滾滾的，比先前樹上還未完全熟的更大、更漂亮。

我便撿起來回房去，好好地品嘗了它的味道，不只是鮮甜極了，還帶著一種特別的芒果「原香」，絕非今日在超市隨處可見那些未熟先採的芒果所能相比。當時心中充滿了被這個「劫後倖存」的芒果所帶來的驚喜，原有的失望也就一掃而空。

此事已過幾十年，仍記憶猶新，而且我的感受更加深一層。上帝的時機真是完美，祂掌管著「天時」，讓果實剛剛熟透時掉落；「地利」，讓芒果落在我的營房外面，還先敲一下屋頂「通報一聲」；「人和」，當時周遭無人競爭。這發生的可能性近乎為零，是上帝單單給我特別的恩典及奇妙的厚愛。