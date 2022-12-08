我們所住的街區大半是獨棟房，附近也矗立著好幾排公寓。由於這兩種房屋由彎彎曲曲的人行道相連，平時我和妻沿人行道散步時，總會經過公寓，偶爾會看到有的公寓車庫門敞開，一個白人老嫗（或老翁）正打開車門，緩緩地探身走出，有時回頭看見我們，總要揮手致意。這些老人往往衣著得體，開的汽車很新，漆色也典雅，看樣子是有點錢的退休族。

經過這些公寓時，我往往好奇想：這些看上去是獨居的老人家裡是啥樣子？都有哪些家具和生活用品？他們年輕時幹什麼工作？晴朗秋日的一個下午，我獨自散步時，剛好看到有一家公寓的車庫門開著，門前綠草地上插有一塊白色塑料標牌，寫著「財產出售」，有人進進出出，手裡拎著大包小包，看樣子公寓裡的東西很熱銷。我對這類出售一向感興趣，正好又可見識一下公寓主人的房屋內部，就趕緊從車庫內門跨進屋裡。

哇！我不禁讚嘆。這哪是一般的公寓房間，簡直就是個小型博物館 ，幾乎所有物品都展現著美國這位家喻戶曉的女人的形象：瑪麗蓮·夢露。牆上掛著大幅油畫和水彩畫，都有她那商標性笑顏的肖像；桌上擺放著以她為主題的各種雕塑 ，有全身水晶雕、半身石膏像、微型銅雕等；也有以她為封面的各種雜誌期刊、關於她生平的各種書籍，描繪她風情萬種各式身姿的畫片、明信片等；繪有她肖像的玻璃杯、瓷杯、掛盤、鐵皮盒、木盒；還有描畫著她各式圖像的撲克牌、餐巾紙、鑰匙圈等。

這麼多刻畫著夢露影像的藝術品和生活用品，居然展在一間普通公寓裡，琳瑯滿目，讓人們免費參觀欣賞，對這位紅顏薄命的美國女神深感興趣者也可隨意購買，真是難得一遇之良機。試想：在美國，哪有家商店或骨董店出售這麼多有關夢露的物品呢？

川流不息的來客和我一樣，大都是來瀏覽欣賞夢露的，除了驚訝於物品之豐富，也不時讚美幾句。但與來客人數相比，出手購買者不算多。想想原主人當年購買這麼多夢露物品，應該花了大把銀子，如今一下子要清倉出售，估計也是迫不得已。

我很好奇，就禮貌地詢問銷售人員，原主人清倉之原因，那人坦率地小聲回答：「她最近去世了。」我不禁感傷，對這位陌生的老年鄰居，也對她一輩子積累起來的那麼多夢露藏品。不知它們將來會落戶誰家；不知美國有沒有夢露博物館，說不定這裡有些藏品還能補缺充實，那該多有意義啊。

我雖也喜愛收藏，早年曾買過一整版美國發行的夢露郵票，但遠非「夢粉」，所以對這滿屋的夢露藏品只是賞眼，不過後來我終於瞅見在書櫥裡有一本又厚又大的畫冊：《尼古拉和亞歷山德拉：沙皇俄國的最後一個皇家 》，標價僅一美元，於是欣然買下，總算不虛此行。

離開這家公寓，我不禁回頭再望了幾眼，平時經過這裡不知多少次，誰知緊閉的門裡竟藏有這麼多夢露藝術品。

美國人尤其是女性，對瑪麗蓮·夢露的熱愛是何等執著，一生竟收藏這麼多有關她的物品，而購買這些寶貴的東西又花費了不知多少資金。看來，美國有些普通老人雖然住的不是豪宅，但購買心儀之物卻豪氣沖天。