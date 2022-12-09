打從兒子出生一個月，我就開始當上了單親媽媽，至今已經二十七個年頭。我謝天，因為老天給了我強健的身體，能夠讓我在沒有家人金援的情況下，獨自把兒子扶養長大。我常說上帝是公平的，不會把所有美好的東西都賜予同一人，人生就因為不完美，所以才學會更加珍惜。

兒子幾個月大的時候，我就得找保母，上班前送去，下班後接回。為了確保飲水品質，我都是每天泡好六瓶奶送給保母，回家後還得親自用滾水消毒奶瓶；每當下班按起保母電鈴後打開門時，看到兒子緩緩爬過來，他知道媽媽來接他回家了，心中之不捨無法形容。我心裡告訴兒子：「媽媽對不起你，但我必須上班賺錢，所以要把你送到保母家。」

半夜兒子發燒，家中沒退燒藥了，我抱著兒子放在車後座，開到二十四小時超市，把車上鎖後，秒速衝進超市買退燒藥。一夜沒闔眼，隔天仍須按時上班，我不能垮，因為兒子需要我的照顧。

不論是托兒所或是保母，一旦兒子生病，就必須遣返回家，避免傳染到其他幼兒。幸好我遇到一位好老闆，為了可以照顧兒子，老闆允許我把兒子帶到辦公室，兒子也乖乖地待在他的推車裡，直到我下班，這時兒子還不滿兩歲。

聽很多父母親講過，在第一天送幼兒園的時候，都會上演十八相送的戲碼，而我卻是頭也不回的就走了，因為我沒有選擇，我需要生活，當員工的基本職責就是不能遲到。

兒子兩歲時，我在美國監理所幫他辦了張身分證，於是開始和兒子展開美國的旅遊。身為台灣領隊的我，兒子是我唯一終身免費的客戶，加州迪士尼 樂園是我們的第一次出遊；最後一次是慶祝他十八歲生日，到夏威夷 跳傘。牽著他的手走遍美國各地，從東岸的華盛頓、費城、佛州太空總署、德州休士頓、亞特蘭大、明尼蘇達、西雅圖、夏威夷等各個景點，雖不能讀萬卷書，但我們已行萬里路，讓兒子的視野與眾不同。

上班、下班、接送孩子、家務一樣不少外，我也在大學裡取得數張專業證書，以便在工作能夠更上一層樓。當別人在睡夢中時，我卻坐在兒子的床邊，翻著法律課本，為了隔天上課而準備；當別人在周末與家人一同出遊時，我卻在圖書館查資料寫作業，我深信只要努力，就會有成功的機會。

人一生總會遇到貴人，我也不例外。二十五年前遇到的貴人，讓我有機會當上他的員工，雖經歷大大小小的困難，卻都能迎刃而解，如今我六十歲了，沒有優渥的生活，單身依舊，但我淡泊名利，也怡然自得。只待兒子找到另一半後，此生任務已了，吾可退休去也。