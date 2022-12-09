我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

掌聲響起來

夏洋洲

「孤獨站在這舞台，聽見掌聲響起來，我的心中有無限感慨……」，當我看到迪倫孤獨地衝刺時，耳邊迴盪的是鳳飛飛的歌：掌聲響起來。

位於西雅圖郊區，兒子的學區每星期舉行兩公里秋季越野跑比賽，十幾個初中輪番較勁。當第一名衝線時，掌聲轟鳴，獻給不同冠軍；但是連續三場下來，最後一名卻始終如一，留給了兒子的隊友迪倫。

身材高大、體型略胖、步履卻拉不開的迪倫，一起跑就落後，隨後一直墊底，雖然他盡了全力，但他似乎對比賽有自己的理解和策略。

途中，他在如火的楓樹葉下慢跑，在如茵的綠草坪上快走，最後五十米，他以最快的速度衝刺，此時體育場看台上的觀眾，連同已經休息了五分鐘的冠軍都站起身來，為他發出雷鳴般的掌聲、口哨聲、尖叫聲，不知底細的人，還以為這是領先眾人數圈的第一名呢！

其時我想：一個人做最後一名不難，難的是每次殿後仍不放棄，屢戰屢敗，屢敗屢戰。我此刻的感動遠遠超過為第一名歡呼時的激動。

這次比賽開始後，一圈跑下來，驚見迪倫跑在倒數第二，他並沒跑得快些，仍以他不變的步伐推進。很為他高興，終於擺脫倒數第一，但又略為遺憾，據我觀察，倒數第二得不到瘋狂的掌聲，人們似乎更願意把同情和讚美施予最弱的弱者。

沒想到跑著跑著，他後面的選手不知何時退出了比賽。於是，迪倫終成最後，他大踏步地重演衝刺的一幕。有時你跑最後，不是因為你慢，而是因為比你更慢的放棄了。

兒子問我對他越野跑在名次上有什麼期待，我說：「沒期待，只要你能幹到底，即便爬過終點線，就是成功。」兒子聽得懵懵的，點點頭，裝模作樣地若有所思去了。

二○一五年，德州奧斯汀的馬拉松比賽中，跑在第二的肯亞女子，在離終點線最後四十五米的時候精神恍惚，體力不支倒了下來；片刻清醒後，她做出讓醫療組和觀眾震驚的舉動：手腳並用爬向終點。最後幾米，她流著控制不住的口水，爬著跪著，以頭頂向終點線，贏得掌聲如潮，在這期間，她僅被後面奔跑的一人超過，最終以季軍的成績完成了比賽。

組委會有人稱，這是他人生中見過的最偉大、最動人的衝線。由於她的精神和舉止過於震撼，委員們一致通過，將女子視為大賽亞軍來頒發獎金。

迪倫自然拿不到獎金，那些掌聲、口哨聲、尖叫聲以及他媽媽大大的擁抱，是賦予他最好的獎勵。他的行為既為懵懵的兒子詮釋了體育精神，也衍生出道理：人生之旅漫長，輸贏常變換，但終點是相同的；只要鍥而不捨，哪怕走，哪怕爬，真正的贏家屬於步步超越自己的人。

德州 學區 馬拉松

上一則

百歲香蕉絲編織工藝師 朱阿菊辭世獲頒旌揚狀

下一則

爸爸不見了

延伸閱讀

英網路戀人見面 她才知身高和男友差22吋

英網路戀人見面 她才知身高和男友差22吋
多次謊稱被綁架 賓州詐欺累犯女認罪

多次謊稱被綁架 賓州詐欺累犯女認罪
耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投

耗資近4億 新州11學區建設升級計畫公投
1首80萬 高額收費讓老歌靜音

1首80萬 高額收費讓老歌靜音

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02
巴勒摩美麗的海灣風光。（李丁．圖片提供）

落寞貴婦巴勒摩

2022-12-02 02:02

發飆的家屬

2022-12-03 02:01

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

未遵醫囑白遭罪

2022-12-02 02:00

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有