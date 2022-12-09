「孤獨站在這舞台，聽見掌聲響起來，我的心中有無限感慨……」，當我看到迪倫孤獨地衝刺時，耳邊迴盪的是鳳飛飛的歌：掌聲響起來。

位於西雅圖郊區，兒子的學區 每星期舉行兩公里秋季越野跑比賽，十幾個初中輪番較勁。當第一名衝線時，掌聲轟鳴，獻給不同冠軍；但是連續三場下來，最後一名卻始終如一，留給了兒子的隊友迪倫。

身材高大、體型略胖、步履卻拉不開的迪倫，一起跑就落後，隨後一直墊底，雖然他盡了全力，但他似乎對比賽有自己的理解和策略。

途中，他在如火的楓樹葉下慢跑，在如茵的綠草坪上快走，最後五十米，他以最快的速度衝刺，此時體育場看台上的觀眾，連同已經休息了五分鐘的冠軍都站起身來，為他發出雷鳴般的掌聲、口哨聲、尖叫聲，不知底細的人，還以為這是領先眾人數圈的第一名呢！

其時我想：一個人做最後一名不難，難的是每次殿後仍不放棄，屢戰屢敗，屢敗屢戰。我此刻的感動遠遠超過為第一名歡呼時的激動。

這次比賽開始後，一圈跑下來，驚見迪倫跑在倒數第二，他並沒跑得快些，仍以他不變的步伐推進。很為他高興，終於擺脫倒數第一，但又略為遺憾，據我觀察，倒數第二得不到瘋狂的掌聲，人們似乎更願意把同情和讚美施予最弱的弱者。

沒想到跑著跑著，他後面的選手不知何時退出了比賽。於是，迪倫終成最後，他大踏步地重演衝刺的一幕。有時你跑最後，不是因為你慢，而是因為比你更慢的放棄了。

兒子問我對他越野跑在名次上有什麼期待，我說：「沒期待，只要你能幹到底，即便爬過終點線，就是成功。」兒子聽得懵懵的，點點頭，裝模作樣地若有所思去了。

二○一五年，德州 奧斯汀的馬拉松 比賽中，跑在第二的肯亞女子，在離終點線最後四十五米的時候精神恍惚，體力不支倒了下來；片刻清醒後，她做出讓醫療組和觀眾震驚的舉動：手腳並用爬向終點。最後幾米，她流著控制不住的口水，爬著跪著，以頭頂向終點線，贏得掌聲如潮，在這期間，她僅被後面奔跑的一人超過，最終以季軍的成績完成了比賽。

組委會有人稱，這是他人生中見過的最偉大、最動人的衝線。由於她的精神和舉止過於震撼，委員們一致通過，將女子視為大賽亞軍來頒發獎金。

迪倫自然拿不到獎金，那些掌聲、口哨聲、尖叫聲以及他媽媽大大的擁抱，是賦予他最好的獎勵。他的行為既為懵懵的兒子詮釋了體育精神，也衍生出道理：人生之旅漫長，輸贏常變換，但終點是相同的；只要鍥而不捨，哪怕走，哪怕爬，真正的贏家屬於步步超越自己的人。