兩年前某天下午，我們帶著小狗露西散步，迎面過來一對老美夫妻，牽著條大沙皮狗，與我們擦肩而過；不料，那條體重足有二十公斤的沙皮狗突然跳起來，一口咬住露西，死死不放。露西體重只有四公斤，只及沙皮狗的五分之一，完全沒有招架之力。遇此突發情況，兩對夫妻合力，好不容易才把沙皮狗拖開。

就在這時，我發現從沙皮狗嘴裡掉下了什麼，撿起來一看，竟是露西的下顎，上面有一顆顆小牙齒。我們來不及多想，立即攔下一輛出租車 ，帶著露西趕赴動物醫院。在車上察看露西的傷勢：她被嚴重咬傷，流血不止，已陷入半昏迷狀態。到了醫院，我們把露西連同她的下巴，一起交給醫生；醫生見露西鮮血直流，立即把她抱進急診室，做傷口縫合手術 ，但是被咬掉的下巴已經無法縫合上去了。

露西受此無妄之災，保住小命實為大幸。雖說沙皮狗的主人承擔了全部醫藥費，可是露西畢竟失去了下巴，破相成了殘疾狗；更嚴重的是，這將影響露西的健康乃至生命，一是她吃東西很困難，正常的狗靠上顎與下顎配合咬起食物，再用上下兩排牙齒咀嚼後下嚥，但露西沒有了下顎，只能靠舌頭舔起食物，再用舌頭把食物捲到喉嚨口。

二是露西沒有了下排牙齒，無法咀嚼食物，只能囫圇吞棗般嚥下去，這對消化十分不利；三是她沒了下巴，口腔裡的唾液存不住，從早到晚流失大量唾液。

民以食為天，狗狗也是如此。露西有了三個嚴重後遺症，讓我們十分擔心，進食困難且無法咀嚼，可能造成營養不良；而流唾液必然造成蛋白質 損失，如此吃得少卻損失得多，恐難長期維持。我們不禁為露西捏了一把汗：她能闖過這一關嗎？

沒料到，露西在這生死嚴重關頭，竟表現出頑強的生命力，她前後做了兩次手術，加上住院一次，歷時二十多天，傷口才基本癒合，她本就嬌小的身軀，又瘦掉一大圈。可是她剛從手術的麻醉中醒來，就嘗試著自己吃食物，開始時她用舌頭舔東西很困難，可還是努力地舔，當然我們也配合她，買最小粒的狗糧，方便她吞嚥；我們又在她的食物中多加肉類，以加強營養。每次進餐到最後，盤中都會留下些她舔不起來的食物，我們就用手指撿起來餵進她的嘴裡。這樣她比起受傷前多吃不少，保證了恢復健康的營養需要。

露西剛剛恢復，就主動要跟我們去散步。我們怕她累了，要她坐小狗車，她還不肯，堅持自己走，每天要走三、四十條街。正因為有適量的運動，她能更多地進食，從而更快地康復。

露西的頑強求生，給我以啟迪，其實我們每個人的生活道路，都不可能平坦，我們永遠都不知道意外和明天哪個會先來，遭遇意外不是我們能控制的，但如何走過災難，卻是我們一定要掌握的。我要向露西學習，像她那樣向厄運奮力抗爭，讓生命之樹常青。

看看露西近照的可愛自信的神態，你能想到她是戰勝過死神的殘疾狗狗嗎？