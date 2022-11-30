素聞歐洲許多城市的治安不太好，我的朋友們曾有被偷被搶的經驗。

一位朋友告訴我，他在佛羅倫斯旅行時，將皮夾放在長褲前面的口袋中，心想應不會被偷，沒想到卻被一位四歳左右的小女孩，伸出小手將他的皮夾從口袋中取走，幸好他及時發現，追住小女孩，才拿回皮夾，沒有損失。但就算當場逮到，對於如此年幼的小偷， 又能奈何？

另有位朋友，多年前在瑞典出差時，入住一間五星級的高級旅館 ，在櫃台登記時，放在地上的公事皮箱不翼而飛，遺失了所有的身分證件和旅費，差點無法返回美國；還有次他們全家四人搭乘巴黎地鐵，車內擁擠，他走在最前面，卻被兩個人將他的雙手架住讓他無法動彈，然後直接奪取他身上的錢包。這已經不是偷竊，根本就是明搶了。

聽了他們的經驗，我去歐洲旅行時也分外小心，特別買了掛在脖子上、可以放在衣服內的暗袋。幸好我這趟旅行沒遇上宵小，還算平安，但在義大利 也遇到了網路駭客。

因為要轉車的關係，我們在拿坡里待了一晩。這個義大利南方的城市，可說是黑手黨的故鄉，為了安全起見，我們不敢搭火車，從蘇倫多的民宿包了私家轎車，直抵拿坡里車站附近的四星級旅館。入住後出來逛逛，去品嚐當地著名的Pizza。這是個人口稠密的城市，繁榮中帶著幾分髒亂，路上有許多垃圾，牆上常看到塗鴉；大街上精品店林立，但小巷中也有許多販賣仿冒名牌皮包及運動鞋的地攤，警察一來， 他們便趕緊打包走人。凌亂的市容有些像三十年前的台北萬華區，先生覺得這裡很接地氣，並沒原先想像的可怕。

雖然在休假，我每天仍要遠距工作，運用電腦網路處理公事。那天下午我收到老闆的電子郵件，告知她剛匯了一筆貨款給我們的供應商；當天晚上我吃完Pizza回到旅館，又收到一封老闆的電子郵件，問我銀行匯款截止的時間，要求我幫忙匯款，我心生納悶，老闆自己可以匯款，為何要人在國外的我匯款呢？

仔細一看，這封郵件的發信人是我老闆的名字，但發信地址並不是她的電子郵箱，我立刻醒悟到可能因使用旅館的公用網路，被駭客讀取了我老闆寄給我的第一封郵件，因此假冒她的名字，誘騙我匯款給別人，差點就上當了。我立刻將此郵件列入黑名單，從此不敢使用旅館的公共網路，改用手機的網路連到電腦工作。

我們在巴里（Bari）租了三天車子，去馬泰拉和蘑菇村旅遊，還車前在巴里機場附近加滿油，刷卡二十一歐元。兩分鐘後收到簡訊，這張信用卡 在加油站又被刷了一百零八歐元，很明顯是被盜刷了，我趕緊上網通知信用卡公司，告知這筆消費是被盜刷，信用卡公司立即封鎖此卡，以免繼續被盜刷。幸好我們身上還有別張信用卡，不然身在國外收不到新的信用卡，又沒帶夠現金，會很困窘。

因為我們手機在美國的電訊公司有提供國際網路，所以這回並沒換歐洲的電話卡，仍使用原來的電訊服務，這才能收得到信用卡公司傳來的簡訊；要是沒收到這簡訊，信用卡被一直盜刷仍未發現，將來要和信用卡公司申訴會更加麻煩。

這次的經驗讓我學到，出門旅行除了防偷防搶，信用卡不能只帶一張，也要注意別上了網路詐騙的當。時時警醒，多加小心，才能旅途平安。