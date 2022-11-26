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秋之旅

葉宗貞

十月是加州秋色的觀賞期，最佳觀賞時間每年取決於海拔溫度日照等條件而不同，由綠轉金黃的樹葉也是果樹豐收的季節。三九五公路和老伴走過多次，大都在春天和初秋，但這次為一睹秋之美，跟團去了一趟三九五公路兩天一夜的賞秋之旅，從南加往北方向前進。

中午到達孤松鎮（Long Pine） 小鎮，這也是攀登美國本土最高峰Mt. Whitney的出發點，Whitney 峰的海拔為一萬四千五百零五英尺，是登山者最嚮往的地方。還有電影博物館有部「決殺令」（Django Unchained），在二○一二年奧斯卡金像獎獲得四項提名，這部電影大部分的場景就是在這鎮上拍攝；拍完後，製片公司將影片中的馬車送給了孤松鎮的電影博物館典藏，馬車就在門口的右邊，路過的人隨時可以拍照留念。

接著來到一九四二年全美最大的日裔美籍集中營，二戰時期曾有一萬多人被關在這裡，過著囚禁的生活，直到二戰結束才陸續解散這些囚禁在集中營的日僑。

越往北開，天氣越涼，一路上看著樹葉由綠開始越來越黃，到達六月湖（June Lake）開始賞秋，深入林中有金色燦爛的白樺樹林夾道，白樺樹環繞在平靜的湖邊，被秋風吹的唰唰地落了滿地黃金葉，走在樹葉上的颯颯聲真浪漫，山的陰影是視覺的盛宴，讓我們感受到秋的涼意。有對新人在拍結婚照，新娘子穿著無袖的婚紗，拍完立即穿上厚厚的大外套，天氣實在是太冷了。

經過Bishop Creek，金黃色白樺樹中參雜著紅葉，走到小溪邊聽著潺潺流水的聲音，好療癒啊！導遊帶著全體團員在此拍了一張美好的秋之旅照片。

我們住在Mammoth的三星木屋酒店，晚上氣溫已下降到零下七度；第二天一早，打開窗簾看到酒店旁的滑雪道已飄雪，因雪不夠，工作人員還在人工造雪。由於地勢高，得了高原反應症，頭疼一夜沒睡好。

Hot Creek泡野溫泉，這也是圍繞寧靜的山野中細長的小溪，沒有什麼大樹，只有些無名小草可以遮擋一下，除了我們團員在泡腳之外，還有零星的老美躺在溪裡也在享受著。

這趟旅程真是秋日勝春朝，看到一片片金黃的秋林，一路上的風景由綠色轉成金黃色，很難言傳，比春天的清鮮更攝心。

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