湯姆是我兒子，丁丁是家裡收養的小狗。二○○八年三月八日，丁丁媽媽生了六隻小狗，丁丁出生兩個多月後被送到我家。

丁丁是一隻淡黃色的小狗，牠全身毛絨絨的，像穿了一件保暖的黃色夾克；牠長著一雙小小、圓溜溜的眼睛，耳朵尖尖的，看起來非常機靈。丁丁很聰明，只要拿著東西往牠跟前一站，牠就對你使勁搖尾巴，好像在說：「快給我吃點，快給我吃點。」

我小時候曾經被狗咬過，至今仍然見狗而恐懼，所以我從不搭理丁丁；而當丁丁第一次見到湯姆時，牠就衝到湯姆的腳下，歡天喜地搖著尾巴，湯姆親切地撫摸著丁丁的頭，從此，湯姆和丁丁結下不解之緣。

那時湯姆在洛杉磯 工作，每天到了他回家的時間，丁丁一定會站在通往車庫的門口等湯姆進來。湯姆每天都會給丁丁的食盒裡加一些食品、碗盒裡加一些水；時常給丁丁洗澡、剪毛；丁丁每晚都睡在湯姆的床上。

二○一一年，湯姆搬到芝加哥 去上學，丁丁跟著湯姆一起離開了洛杉磯。丁丁和湯姆在芝加哥度過了十一個春夏秋冬，伴隨了湯姆完成學業、找到工作以及娶妻生子。

今年十月，湯姆準備帶全家搬往賭城 ，湯姆的妻子將帶三個兒女乘坐飛機抵達。湯姆顧慮丁丁已不適宜坐飛機了：「丁丁老了，大小便失禁，飛機的起降都會讓丁丁恐慌。」我勸湯姆，是否可以把丁丁送到寵物收容所，湯姆認為丁丁是家人，必須帶上。

湯姆邀請了住在洛杉磯的渺哥，兩人攜帶丁丁和一些雜物，從伊利諾州出發，驅車兩天半，抵達賭城。

湯姆在房間裡鋪好墊子，把丁丁放在墊子上。看著眼前的丁丁已經沒有當年的靈氣，牠的毛髮變得粗糙，邁步遲緩。丁丁時不時地在剛鋪好的防水地板上留下牠的排泄物，湯姆一次一次地擦洗那些穢物，用消毒藥水拖地。

當天下午，湯姆與渺哥外出，我和先生突然被一陣哽咽的狼嗥聲震驚。我看見丁丁正仰著脖子，目視這空曠、陌生的四壁，淒涼蒼老地嗥叫，我感到自己的心都被這淒寒冰冷的嗥叫穿透了。

直到車庫門有響聲，丁丁才逐漸恢復平靜，牠踱著蹣跚的小步，走到通往車庫的門口俯下身子等待著……。