戲劇界常用一句話說「某人領便當了」，來指一個扮演跑龍套的演員，才演完一幕戲，角色就結束，戲分殺青，沒戲唱了；這時這個臨演就會被導演打發去領便當，意即「這沒您事兒了，走人吧！」

我在美國太空 總署加州 噴射推進實驗室（JPL）工作了三十七年，今年十月申請退休 。跟我一起做NISAR項目剛從學校畢業的年輕工程師Blaire對我說，「三十七年前我都還沒出生呢！」 對她來說，三十七年好久，但是太空科學是億萬年傳承下來，持續不斷，代代相傳的一門學問。

在億萬年的時間長河中，三十七年僅是一眨眼一瞬間，我連個跑龍套的角色都談不上。我知道這下子我「領了便當」，JPL會有另一批年輕有為的工程師加入，並取代我的工作，我邁出的一小腳步，會有人再一小步一小步地接續下去。

我覺得自己一生中很幸運的一個特點是，我從幼稚園開始到現在退休，都一直生活在學校的環境中。小學、初高中、大學、出國唸研究所，改行唸電腦，畢業不久就進入JPL工作。JPL在體制上隸屬加州理工學院（CIT），講白了就是一個由NASA和CIT合作研究，怎樣從地球遠距遙控在太陽系中飛行的太空船，以探測行星的學校實驗室。

想當初我以為學了幾門最新的電腦語言就夠了，無知無畏地闖進JPL，但才工作三五年，那些電腦語言就過氣了，怎麼辦呢？我懂什麼太空工程呀？幸好我本性樂於學習，在學校氛圍中工作的老工程師，也非常樂於教人。這三十七年來，我參與過數個JPL深太空及地球科學的任務，可以說沒有一天不是在邊問邊學中成長，受惠於「終生學習」的概念良多。

其實我做得越多，自學融會貫通的能力越強，我替研發中的地球任務設計太空船指令上傳、信息解析、太空船操作狀況自動警報系統等，不知不覺也漸漸變成了年輕的小工程師問問題的對象。我把所知所學盡可能傳授給這些新血，是我對於之前送走的一批批老工程師的感謝和回饋。

記得我第一天進JPL參加入職訓練，一個老科學家在演講時說，「在我們孫子的孫子輩，人類將能生活在火星上。」將近四十年中，我們帶著老工程師的期許，持續在這條路上邁進。

如今我退休了，也很欣慰有新人輩出接下這個接力棒，我知道我有生之年是看不到了，但我希望一兩百年之後，兩個人在太陽系某個太空驛站偶遇的對話可以如下：「你好，很高興認識你。」「你好，我也很高興認識你，你從哪裡來的？」「我家在地球。你呢？」「我從火星過來的。」