秋天是賞楓的好時節，也是賞「瘋」的好時節，我指的是後院那些經過大自然陽光雨露滋養、綠葉婆娑，野蠻「瘋」長的葡萄，一串串、沉甸甸地垂掛在棚架上、柵欄上和窗台邊，時不時聽到熟透了的葡萄 「噗」地掉下來，空氣瀰漫著馥郁的果香，耳畔響著蜜蜂嚶嚶嗡嗡的歌聲。

除了自己大朵快頤，還可以做成果醬，榨成果汁放進冰箱儲存起來，我還會提著竹籃跟鄰里分享這甜蜜的快樂。今年有位新搬來的鄰居，我稱她做Z夫人，她的一句話改變了這些葡萄的命運，也改變了我的思維方式。

當我一家一家敲門送葡萄時，她看起來有些驚訝，隨即笑吟吟地說道 ：「喲，這是你種的嗎 ？很不錯呀，可是我今天才買了葡萄放在冰箱裡，你的葡萄小鳥應該很喜歡。」她的話猶如一道光，在我的腦海裡照亮了混沌一隅，這些年，我從未想過留些葡萄給小鳥吃，我總是把看得見的葡萄都摘光，跟其他人分享，沒有考慮過要留給小動物。人嘛，總是認為自己是自然界最高級，也是最優越的種族。

那天以後，我沒有再去摘後院的葡萄，反而細心觀察著那裡發生的一切。我看見了許多以前從未留意過的事情，一隻黑黃色的燕尾蝶趴在一顆飽滿多汁的葡萄上一動不動，只有蝶翼在風中微微顫抖，原來蝴蝶也是喜歡吃葡萄的，牠會把這甜蜜的回憶帶進繭夢裡嗎？

還有美麗浪漫的七星瓢蟲，雖然葡萄葉子上的蚜蟲是牠們的主食，但我經常看見圓潤豐滿的葡萄上有牠們可愛的身影，莫非牠們也學會了和人類一樣，輕啜紅酒，小酌怡情？那些忙著採蜜授粉的蜜蜂們飛進飛出，一刻也不停歇，怪不得一看見我摘葡萄，它們便不友好地「示威抗議」，應該是在提醒我葡萄豐收的功勞裡也有牠們的一半吧！

一隻松鼠捲著毛茸茸的尾巴坐著柵欄上，津津有味地享受葡萄大宴，聰明的小東西居然還會吐出葡萄皮和葡萄籽，看見我屏息凝視牠，並不逃走，還舉起前爪，狀如拱手作揖跟我打招呼似的，頓時，我的心也變得柔軟起來。

葡萄也為螞蟻提供了生命的能量， 牠們把地上已經曬得乾癟的葡萄乾搬入蟻巢。有一天，我還發現一隻淺灰色的鷓鴣在高高的葡萄架上築了一個窩，鳥媽媽每天靜靜地趴著孵蛋，直至兩隻雛鳥在媽媽的身下探出怯生生的小腦袋。茂密的枝葉給娘仨提供藏身之處，葡萄也為鳥媽媽提供營養豐富的「月子餐」。

在一個月黑風高之夜，我突然聽見葡萄架上傳來嘈雜打鬥的聲音，我有些緊張地拿著手電筒去看個究竟，光線照射下，兩張小嬰兒似的臉茫然而不知所措，原來是兩隻小浣熊吃飽了葡萄，在鍛鍊消化呢。